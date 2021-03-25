К российским дилерам приехал обновленный Subaru XV

Модернизация внешности Subaru XV свелась к новой накладке на переднем бампере, иному дизайну легкосплавных колесных дисков и добавлению в палитру окрасок кузова машины цвета «плазменно-желтый перламутр».

Кроме того, Subaru XV 2021 модельного года получил подвеску с измененными характеристиками пружин и амортизаторов — ради повышения плавности хода и комфорта водителя и пассажиров.

Машина также обзавелась пакетом систем превентивной безопасности EyeSight Safety Plus. Под капотом кроссовера безальтернативно устанавливается давно известный потребителю двухлитровый двигатель мощностью 150 л. с. В полноприводной трансмиссии присутствует вариатор.

Стартовая комплектация Subaru XV обойдется в 2,46 млн рублей, а топовая — в 2,63 млн рублей.