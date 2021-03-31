Lexus LF-Z: вот, какими будут новые японские кроссоверы

Конечно, по пути до конвейера этому «Лексусу» предстоит измениться… Но сейчас для концепта заявлена трансмиссия Direct4, четыре мотор-колеса которой выдают те же 544 л. с. мощности и 700 Нм момента. Емкость аккумулятора — отнюдь не рекордные, но вполне достаточные 90 кВт∙ч: с такой батарей машина должна преодолевать около 600 километров пробега.

Также объявлено, что, несмотря на 2 100 килограммов массы, Lexus LF-Z Electrified способен «выстрелить» до «сотни» со сфетофора всего за 3 секунды, а максимальная скорость составит внушительные для электромобиля 200 км/ч.