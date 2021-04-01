В Россию привезли отделанный медью Range Rover Ultimate

Фото производителя.
В компании Jaguar Land Rover создали любопытный пакет доработок Ultimate для флагманского внедорожника Range Rover. Портал «АвтоВзгляд» выяснил, за что дилеры хотят просить 495 682 рубля.

Сразу отметим: заказать такой набор можно лишь для топовых комплектации SVAutobiography и SVAutobiography Dynamic. В сам пакет входят окраска кузова матовой эмалью зеленого оттенка, черная крыша, а также рифленые шильдики с медной окантовкой.

В салоне присутствуют фирменные эмблемы на подголовниках, а также накладки на пороги с подсветкой. На центральной консоли появилась табличка с надписью «SV Bespoke Ultimate edition», а подрулевые переключатели, кнопка запуска двигателя и педали получили рифленую отделку.

Фото производителя.

В России спецсерия Range Rover Ultimate будет доступна только с бензиновым двигателем V8 мощностью 565 л. с.

К слову, этот же двигатель — пятилитровую компрессорную «восьмерку» — недавно начали ставить на Land Rover Defender. По своей известности с Land Rover Defender из всех серийных внедорожников на планете посоперничать может разве что только старина Willys.

И портал «АвтоВзгляд» решил проверить: сможет ли новый Defender, ставший безрамным кроссовером и больше модным аксессуаром, повторить судьбу своего легендарного предшественника?

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1 апреля 2021
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