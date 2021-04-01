В Россию привезли отделанный медью Range Rover Ultimate

Сразу отметим: заказать такой набор можно лишь для топовых комплектации SVAutobiography и SVAutobiography Dynamic. В сам пакет входят окраска кузова матовой эмалью зеленого оттенка, черная крыша, а также рифленые шильдики с медной окантовкой.

В салоне присутствуют фирменные эмблемы на подголовниках, а также накладки на пороги с подсветкой. На центральной консоли появилась табличка с надписью «SV Bespoke Ultimate edition», а подрулевые переключатели, кнопка запуска двигателя и педали получили рифленую отделку.