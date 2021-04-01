В Россию привезли отделанный медью Range Rover Ultimate

Сразу отметим: заказать такой набор можно лишь для топовых комплектации SVAutobiography и SVAutobiography Dynamic. В сам пакет входят окраска кузова матовой эмалью зеленого оттенка, черная крыша, а также рифленые шильдики с медной окантовкой.
В салоне присутствуют фирменные эмблемы на подголовниках, а также накладки на пороги с подсветкой. На центральной консоли появилась табличка с надписью «SV Bespoke Ultimate edition», а подрулевые переключатели, кнопка запуска двигателя и педали получили рифленую отделку.
В России спецсерия Range Rover Ultimate будет доступна только с бензиновым двигателем V8 мощностью 565 л. с.
К слову, этот же двигатель — пятилитровую компрессорную «восьмерку» — недавно начали ставить на Land Rover Defender. По своей известности с Land Rover Defender из всех серийных внедорожников на планете посоперничать может разве что только старина Willys.
И портал «АвтоВзгляд» решил проверить: сможет ли новый Defender, ставший безрамным кроссовером и больше модным аксессуаром, повторить судьбу своего легендарного предшественника?