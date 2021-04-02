Названы комплектации кроссовера Volkswagen Taos для России

Версия JOY! — это фоновая подсветка салона, бесключевой доступ, камера заднего вида и обогрев лобового стекла. А в исполнении Exclusive дополнительно появляются комбинированная обивка салона, подогрев задних сидений и большая виртульная «приборка».

Напомним, что модель Taos встанет на ступеньку ниже «Тигуана». Притом новый Volkswagen вышел достаточно крупным: длина — 4 417 мм, ширина — 1 841 мм, высота — 1 602 мм, то есть по габаритам новичок повторяет Tiguan первого поколения.