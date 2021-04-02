Названы комплектации кроссовера Volkswagen Taos для России

Как сообщает vw-clubs.ru, начальная комплектация Respect порадует шестью подушками безопасности, светодиодными фарами и цифровой комбинацией приборов. Кроме того, в «базу» включены подогрев передних сидений, кондиционер, круиз-контроль, датчик света, 6,5-дюймовый экран медиасистемы и кнопка запуска двигателя.
Следующий по старшинству уровень оснащения — Status. Он предлагает парктроник, двухзонный климат-контроль, 10-дюймовый тачскрин, плюс лешгкосплавные колеса вместо штампованных.
Версия JOY! — это фоновая подсветка салона, бесключевой доступ, камера заднего вида и обогрев лобового стекла. А в исполнении Exclusive дополнительно появляются комбинированная обивка салона, подогрев задних сидений и большая виртульная «приборка».
Напомним, что модель Taos встанет на ступеньку ниже «Тигуана». Притом новый Volkswagen вышел достаточно крупным: длина — 4 417 мм, ширина — 1 841 мм, высота — 1 602 мм, то есть по габаритам новичок повторяет Tiguan первого поколения.