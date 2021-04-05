Чем новый кроссовер Geely KX11 удивит россиян

KX11 построен на модульной платформе CMA, которую разработали инженеры Volvo. От шведских машин также взята двухлитровая бензиновая турбочетверка. В «базе» мотор выдает 218 л. с. и 325 Нм, а а к нему прилагается семиступенчатый преселективный «робот» и передний привод.
Вторая версия мощнее, так как ее отдача — 238 л. с., 350 Нм. Но куда важнее, что такому Geely полагается уже восьмиступенчатый «автомат», а вместе с ним и полный привод. До «сотни» оба исполнения разгоняют авто плюс-минус одинаково: за 7,9 и 7,7 секунды, соответственно.
Ещё один интересный нюанс — автоматизированная парковка. Притом «автопарковщик» настолько умен, что человек может выйти из-за руля, а машина самостоятельно найдет место для стоянки. Прям как у премиальных BMW и а-ля премиальных Genesis.
Также нельзя не отметить любопытное оформление салона, где во всю переднюю панель растянулась широченная глянцевая накладка. Под ней скрывается не только центральный тачскрин медиасистемы, но и отдельный экран для переднего пассажира. Еще больше подробностей мы узнаем через пару недель, после премьеры модели на грядущем Шанхайском автосалоне.
Между тем, любой из представленных на российском рынке кроссоверов Geely прямо сейчас можно приобрести со скидкой, а также на выгодных условиях по кредиту. Правда, суммы дисконтов могут меняться в зависимости от потребительских запросов. Впрочем, это еще не все сюрпризы от китайских товарищей.