Чем новый кроссовер Geely KX11 удивит россиян

Ещё один интересный нюанс — автоматизированная парковка. Притом «автопарковщик» настолько умен, что человек может выйти из-за руля, а машина самостоятельно найдет место для стоянки. Прям как у премиальных BMW и а-ля премиальных Genesis.

Также нельзя не отметить любопытное оформление салона, где во всю переднюю панель растянулась широченная глянцевая накладка. Под ней скрывается не только центральный тачскрин медиасистемы, но и отдельный экран для переднего пассажира. Еще больше подробностей мы узнаем через пару недель, после премьеры модели на грядущем Шанхайском автосалоне.

Между тем, любой из представленных на российском рынке кроссоверов Geely прямо сейчас можно приобрести со скидкой, а также на выгодных условиях по кредиту. Правда, суммы дисконтов могут меняться в зависимости от потребительских запросов. Впрочем, это еще не все сюрпризы от китайских товарищей.