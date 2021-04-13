Первый обзор обновленного кроссовера Skoda Kodiaq

В салоне появились декоративные вставки и контрастная строчка на передней панели и дверях, а фоновая светодиодная подсветка получила больше функций. Кроме того, в списке опций добавилась цифровая приборная панель диагональю 10,25 дюйма.

Но главной премьерой оказались новые кресла: они, помимо эргономичной формы, отличаются наличием вентиляции и массажа.

Проактивная система Crew Protect Assis стала совершеннее. У нее стало больше радарных датчиков, которые теперь отслеживают объекты не только спереди, но и сзади.

Наконец, исполнение Kodiaq RS получило новый двигатель — бензиновый 2.0 TS, который развивает 245 л. с. Это на 5 «лошадей» больше, чем выдавал прежний трубодизель.

И еще одна новость из Чехии. В гамме версий Skoda Octavia случилось пополнение: новая версия Sportline будет привлекать тех, кому хочется добавить немного остроты, но бескомпромиссное исполнение RS кажется уж слишком жгучим.