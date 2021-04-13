Первый обзор обновленного кроссовера Skoda Kodiaq

Фото производителя.
Продажи кроссоверов Skoda Kodiaq на нашем рынке стартовали четыре года назад, так что появление рестайлинга никак не назвать неожиданной новостью. И, забегая вперед, скажем, что перемены оказались скромными, но достаточно заметными.

Внешнее обновление коснулось лишь обвеса и оптики. Так, модель сохранила двухэтажные фары, но верхние стали более узкими. В свою очередь, решетка радиатора оребрилась множеством граней, а передний бампер приобрел крупный воздухозаборник.

Задние фонари теперь отличаются весьма замысловатой формой — они, как говорят шкодовцы, сделались «более рельефными». Кроме того, модернизация избавила кроссовер от большого катафота во весь задний бампер. На этом список визуальных отличий заканчивается.

Фото производителя.

В салоне появились декоративные вставки и контрастная строчка на передней панели и дверях, а фоновая светодиодная подсветка получила больше функций. Кроме того, в списке опций добавилась цифровая приборная панель диагональю 10,25 дюйма.

Но главной премьерой оказались новые кресла: они, помимо эргономичной формы, отличаются наличием вентиляции и массажа.

Проактивная система Crew Protect Assis стала совершеннее. У нее стало больше радарных датчиков, которые теперь отслеживают объекты не только спереди, но и сзади.

Наконец, исполнение Kodiaq RS получило новый двигатель — бензиновый 2.0 TS, который развивает 245 л. с. Это на 5 «лошадей» больше, чем выдавал прежний трубодизель.

И еще одна новость из Чехии. В гамме версий Skoda Octavia случилось пополнение: новая версия Sportline будет привлекать тех, кому хочется добавить немного остроты, но бескомпромиссное исполнение RS кажется уж слишком жгучим.

новинки рынка, авторынок, производители, новая модель, кроссоверы
13 апреля 2021
409