Немцы рассказали, насколько новый кроссовер Audi Q4 e-tron «круче», чем Q5

Топовой версии «электрички» полагается 300-сильное двухмоторное шасси. Поэтому дальность хода чуть меньше — 488 км для стандартного универсала и 497 км для версии Sportback. Да-да, Audi сразу подготовила купеобразную версию! Притом пресс-релиз отдельно проговаривает тот факт, что заниженная крыша не давит на головы задних седоков.

Еще одна любопытная особенность новинки — в поддержке мощных зарядных терминалов постоянного тока. Десятиминутной стоянки возле такого аппарата хватит на 130 км пробега.

В родной Германии Audi Q4 e-tron будут предлагать по цене от 41900 евро, а Sportback — от 43900 евро. В переводе на рубли это около четырех миллионов.

Кстати, накануне российское подразделение Audi начало продажи седанов и хетчбэков A3 нового поколения. На старте новинки будут доступны со 150-сильным турбомотором 1.4 TFSI, 8-ступенчатым «автоматом» и передним приводом.