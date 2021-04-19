Чем россиян поразит новейший флагманский кроссовер Geely KX11

Портал «АвтоВзгляд» недавно рассказывал о том, что KX11 по формату и размерам напоминает корейский Hyundai Santa Fe. Притом этот амбициозный новичок построен на модульной платформе CMA, которую разработали инженеры Volvo. От шведских машин также взята двухлитровая бензиновая турбочетверка.
В «базе» мотор выдает 218 л. с. и 325 Нм, а а к нему прилагается семиступенчатый преселективный «робот» и передний привод. Вторая версия мощнее — ее отдача 238 л. с. и 350 Нм. Но куда важнее, что такому Geely полагается уже восьмиступенчатый «автомат», а вместе с ним и полный привод.
Из любопытного отметим полностью автоматизированную систему парковки с поддержкой сетей 5G. В пределах 200 метров автомобиль может самостоятельно ездить, искать места и парковаться. А при необходимо его можно вызвать по телефону, и он заберет водителя, покинув парковочное место.
В салоне установлен дисплей информационно-развлекательной системы длиной около метра! Да такие телевизоры не у каждого-то дома стоят…
Отдельного упоминания заслуживает мощная аудиосистема BOSE с 10 динамиками с технологией подавления шумов и акустикой уровня симфонического концертного зала.В общем, россиянам стоит дождаться Geely KX11. Тем более, что это ожидание будет недолгим — продажи новинки назначены на 2022 год. Главное, чтобы цены на премиальный кроссовер не оказались заоблачными.
А пока Geely продолжает заваливать планету своими кроссоверами. В марте 2021 года китайская компания продала свыше 100 029 автомобилей — это, без преувеличения, фантастический результат, который оказался на 37% показателя минувшего года.