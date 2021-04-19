Чем россиян поразит новейший флагманский кроссовер Geely KX11

Портал «АвтоВзгляд» недавно рассказывал о том, что KX11 по формату и размерам напоминает корейский Hyundai Santa Fe. Притом этот амбициозный новичок построен на модульной платформе CMA, которую разработали инженеры Volvo. От шведских машин также взята двухлитровая бензиновая турбочетверка.

В «базе» мотор выдает 218 л. с. и 325 Нм, а а к нему прилагается семиступенчатый преселективный «робот» и передний привод. Вторая версия мощнее — ее отдача 238 л. с. и 350 Нм. Но куда важнее, что такому Geely полагается уже восьмиступенчатый «автомат», а вместе с ним и полный привод.