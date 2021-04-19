Из кроссовера Mercedes-Benz GLB сделали новую модель EQB

Этот рецепт марка Mercedes-Benz опробовала на маленьком «паркетнике» GLA, из которого после небольшого рестайлинга и установки электрохозяйства получился «вольт-амперный» кроссовер EQA. Теперь «методу» реализовали на следующей по старшинству машине, модели GLB.
Надо отдать должное немецкой предусмотрительности, возможность будущей электрификации GLB инженеры из Штутгарта предусмотрели изначально. Поэтому им удалось грамотно разместить тяговые батареи, чтобы сохранить трёхрядный салон на семь мест.
Соответственно, перекраивать кузов не потребовалось. Хотя дизайнеры по подсказке маркетологов слегка подправить внешность — теперь электрический EQB нельзя спутать с «углеводородным» GLB. Так, аккумуляторную машину выделяют оригинальная оптика и заглушенная решетка радиатора.
Поначалу Mercedes-Benz предложит лишь топовое исполнение EQB 350 4Matic. У него благодаря паре электромоторов суммарной отдачей 292 л. с. есть полный привод, а батареи емкостью 80 кВт∙ч должно хватать на 419 километров пути. Позднее, конечно, появятся менее «крутые» моноприводные версии.
Интересно, что первым рынком, куда прибудет EQB станет Китай, а затем начнутся поставки и в другие страны. Правда, смеем предположить, что россияне этот автомобиль вряд ли когда-нибудь увидят.
А вот флагманский EQS точно доедет до нас! Немецкий премиум-бренд очень долго готовил премьеру модели EQS, но теперь машина, наконец, презентована целиком. Портал «АвтоВзгляд» разбирался, чем она может привлечь человека, который изначально планировал купить S-класс.