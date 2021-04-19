Из кроссовера Mercedes-Benz GLB сделали новую модель EQB

Соответственно, перекраивать кузов не потребовалось. Хотя дизайнеры по подсказке маркетологов слегка подправить внешность — теперь электрический EQB нельзя спутать с «углеводородным» GLB. Так, аккумуляторную машину выделяют оригинальная оптика и заглушенная решетка радиатора.

Поначалу Mercedes-Benz предложит лишь топовое исполнение EQB 350 4Matic. У него благодаря паре электромоторов суммарной отдачей 292 л. с. есть полный привод, а батареи емкостью 80 кВт∙ч должно хватать на 419 километров пути. Позднее, конечно, появятся менее «крутые» моноприводные версии.

Интересно, что первым рынком, куда прибудет EQB станет Китай, а затем начнутся поставки и в другие страны. Правда, смеем предположить, что россияне этот автомобиль вряд ли когда-нибудь увидят.

А вот флагманский EQS точно доедет до нас! Немецкий премиум-бренд очень долго готовил премьеру модели EQS, но теперь машина, наконец, презентована целиком. Портал «АвтоВзгляд» разбирался, чем она может привлечь человека, который изначально планировал купить S-класс.