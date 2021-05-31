Kia показала первые фотографии нового поколения кроссовера Sportage

«Противоположности объединены», — так назвал концепцию дизайна вице-президента Kia Карим Хабиб. Ранее маэстро работал в компаниях BMW и Infiniti, а с 2019-го перешел на сторону корейцев, и именно он отвечал за внешнее оформление кузова будущего Kia Sportage.
По первым фотографиям мы можем сказать, что нас ждет очень необычное оформление передка: с огромной решеткой радиатора, бумерангами ходовых огней. Сзади публику удивят достаточно оригинальные задние фонари и сложная пластика стойки кузова.
В салоне вообще готовится настоящая революция, ведь главной доминантой передней панели станет огромнейший экран, объединяющий приборную доску и тачскрин медиасистемы. Впрочем, скорее всего, такое оформление получат лишь самые дорогие версии.
О технике представители марки предпочли умолчать, но совершенно понятно, что пятое поколение Kia Sportage будет базироваться на платформе Hyundai Tucson поколения NX4. Официальное подтверждение этой информации мы получим уже совсем скоро, так как в Корее новинку начнут выпускать буквально через несколько недель.
Кстати, что касается нового Hyundai Tucson, то его российская презентация состоится 31 мая. И хотя представители корейского бренда предпочитают скрывать подробности до премьеры, некоторые нюансы стали известны редакции портала «АвтоВзгляд».