Kia показала первые фотографии нового поколения кроссовера Sportage

«Противоположности объединены», — так назвал концепцию дизайна вице-президента Kia Карим Хабиб. Ранее маэстро работал в компаниях BMW и Infiniti, а с 2019-го перешел на сторону корейцев, и именно он отвечал за внешнее оформление кузова будущего Kia Sportage.

По первым фотографиям мы можем сказать, что нас ждет очень необычное оформление передка: с огромной решеткой радиатора, бумерангами ходовых огней. Сзади публику удивят достаточно оригинальные задние фонари и сложная пластика стойки кузова.