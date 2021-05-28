Россияне бросились скупать новые мотоциклы

С другой стороны, если посмотреть на результат апреля достаточно благополучного 2019 года, когда салоны передали клиентам 2415 мотоциклов, то окажется, что сейчас спрос вырос на 65%. На этот факт обратили внимание аналитики агентства «Автостат».

Любопытно, что охотнее всего пересаживаются на «байки» жители самых «пробочных» регионов страны. Почти треть рынка новых мотоциклов пришлась на Москву (835 шт.) и Московскую область (412 шт.), а еще по 6% — на Санкт-Петербург и Свердловская область.

Что касается предпочтений по маркам, то наша мотобратия больше всего любит и ценит «немцев» — апрельский тираж BMW составил 709 экземпляров (+222%). Хотя авторитетному производителю уже наступают на пятки индийский Bajaj (601 шт.; +180%) и китайский Racer (451 шт.; +102%).

И, кстати, про марку Bajaj. Портал «АвтоВзгляд» решил выяснить, сможет ли стать альтернативой квадроциклу малокубатурный мотоцикл Bajaj Boxer 150. Ведь полноценный ATV — удовольствие не из дешевых, и далеко не каждый владелец «фазенды» может позволить себе такую игрушку.