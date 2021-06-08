Новый Kia Sportage удивил очень необычным дизайном

Бывший главный дизайнер Infiniti Карим Хабиб придумал для Kia формат Opposite united, то есть «Единение противоположностей». Именно поэтому новый Sportage, объединяя противоположности, сочетает во внешности острые грани, ломаные линии и плавные обводы.
С некоторых ракурсов может показаться, что Хабиб несколько перемудрил (как минимум, оптика выглядит не бесспорно). Зато никто точно не упрекнет корейцев в копировании, подражании и попытках «плыть по течению».
Интерьер тоже скроен по другим правилам. Главная доминанта — в огромной стеклянной панели, составленной из панели приборов и тачскрина медиасистемы (каждый — диагональю 12,3 дюйма). Вдобавок сенсорным стал блок медиасистемы.
При этом представители марки уверяют, что всерьез поработали над качеством материалов, плюс заготовили множество «премиальных» опций вроде вентилируемых сидений и прочего. Остальные подробности Kia обещает раскрыть позже.
Опять же, следуя последней моде, сейчас презентовали только дизайн, а технические характеристики будут опубликованы отдельно. Но уже сейчас понятно, что пятый по счету Sportage оказался крупнее своего менее представительного предшественника.
Понятно, что цены будут высокими… Тем более, что Kia в последнее время поднимала прайсы на свои автомобили уже больше пяти раз. Родственная марка Hyundai тоже не отстает: после майского повышения теперь произошло июньское. Портал «АвтоВзгляд» предлагает удивиться, как быстро корейские «бюджетники» перестают быть такими уж бюджетными.