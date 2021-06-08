Новый Kia Sportage удивил очень необычным дизайном

Интерьер тоже скроен по другим правилам. Главная доминанта — в огромной стеклянной панели, составленной из панели приборов и тачскрина медиасистемы (каждый — диагональю 12,3 дюйма). Вдобавок сенсорным стал блок медиасистемы.

При этом представители марки уверяют, что всерьез поработали над качеством материалов, плюс заготовили множество «премиальных» опций вроде вентилируемых сидений и прочего. Остальные подробности Kia обещает раскрыть позже.

Опять же, следуя последней моде, сейчас презентовали только дизайн, а технические характеристики будут опубликованы отдельно. Но уже сейчас понятно, что пятый по счету Sportage оказался крупнее своего менее представительного предшественника.

Понятно, что цены будут высокими… Тем более, что Kia в последнее время поднимала прайсы на свои автомобили уже больше пяти раз. Родственная марка Hyundai тоже не отстает: после майского повышения теперь произошло июньское. Портал «АвтоВзгляд» предлагает удивиться, как быстро корейские «бюджетники» перестают быть такими уж бюджетными.