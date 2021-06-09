Geely рассекретила технические характеристики кроссовера Atlas Pro для России

Автомобиль получит 1,5-литровый турбомотор мощностью 177 л. с., с которым состыкован 7-ступенчатый «преселектив». Но ключевой особенностью новинки, безусловно, станет 48-вольтовая система «мягкого гибрида» 48V EMS, разработанная инженерами Geely совместно со специалистами Volvo. В ее состав входят приводной стартер-генератор, конвертер и литий-ионная батарея.

Гибридная установка обеспечивает плавный и тихий пуск ДВС, мягкое управление тягой, а также дает 50 Нм дополнительного крутящего момента, плюс компенсирует эффект «турбоямы». В совокупности система не только улучшает динамику, но и обеспечивает до 15% экономии топлива.

Систему полного привода «Атласа Про» построена вокруг электронно-управляемой муфты. Для большего удобства предусмотрено четыре режима вождения: экономичный, комфортный, спортивный и внедорожный.

Как уже рассказывал портал «АвтоВзгляд», от нынешнего «Атласа» версии Pro достались лишь некоторые элементы подвески и кузов, который подвергся серьезным изменениям. Другие подробности об этой машине можно узнать из нашего обзора.