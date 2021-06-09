Opel показал обновленный кроссовер Grandland для России

К обновлению немцы подошли серьезно: под замену пошли даже крылья и капот. А все ради того, чтобы внедрить фирменный Opel Vizor — это новый опелевский стиль, который подразумевает, что решетка радиатора и светодиодные фары визуально объединены под общей маской. Ранее такие «визоры» примерили кроссоверы Mokka и Crossland, но «Грандлэнду» свежий образ идет как никому другому.

Вместо прежнего салона, скроенного по старым немецким канонам, появился полностью новый. Да какой! Над передней панелью теперь возвышается огромный «телевизор», составленный из двух экранов: для приборов диагональю 12 дюймов и мелиасистемы размерностью 10 дюймов. При этом немцы перестраховались, сохранив «аналоговый» блок кнопок и переключателей, хотя вместо традиционного рычага «автомата» появился нефиксируемый «джойстик».