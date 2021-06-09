Opel показал обновленный кроссовер Grandland для России

К обновлению немцы подошли серьезно: под замену пошли даже крылья и капот. А все ради того, чтобы внедрить фирменный Opel Vizor — это новый опелевский стиль, который подразумевает, что решетка радиатора и светодиодные фары визуально объединены под общей маской. Ранее такие «визоры» примерили кроссоверы Mokka и Crossland, но «Грандлэнду» свежий образ идет как никому другому.
Вместо прежнего салона, скроенного по старым немецким канонам, появился полностью новый. Да какой! Над передней панелью теперь возвышается огромный «телевизор», составленный из двух экранов: для приборов диагональю 12 дюймов и мелиасистемы размерностью 10 дюймов. При этом немцы перестраховались, сохранив «аналоговый» блок кнопок и переключателей, хотя вместо традиционного рычага «автомата» появился нефиксируемый «джойстик».
Адаптивный круиз-контроль Highway Integration Assist стал умнее, а в список опций вошла… система ночного видения! Другие подробности, включая гамму моторов, опелевцы обещают сообщить позднее, перед рыночным дебютом новинки. Объявлено, что этот самый дебют запланирован на грядущую осень.
Пока же желающие заиметь Opel могут обратить внимание на новый Crossland, который не просто намерен играть в классе субкомпактных кроссоверов B- и даже C-класса, а готов потолкаться плечами с такими корифеями, как Nissan Qashqai, Skoda Karoq и даже новейшим Volkswagen Taos. Портал «АвтоВзгляд» одним из первых оценил перспективы новинки в ходе премьерного тест-драйва.