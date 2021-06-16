Бойся, Kia Seltos: JAC привез в Россию новый бюджетный кроссовер

В движение JAC S4 приводится 1,5-литровым бензиновым турбодвижком, «выдувающим» 150 сил мощности. Привод — безальтернативно передний. Как сообщили порталу «АвтоВзгляд» в российском представительстве марки, у дилеров новинка появится уже этой осенью.

Помимо JAC S4 азиаты, как уже было сказано, представят еще пару новинок. Это рестайлинговый кроссовер JAC S3 и новейший внедорожник T8 Pro. В последнем случае речь идет о пикапе с рамой и полным приводом. Правда, точные технические характеристики китайцы пока не называют.