Какие обновления ждут Renault Duster второго поколения

Появление бокса между передними сиденьями, а заодно — передатчика Wi-Fi — приятные, но мелочи. А вот снижение (!) цены — это уже серьезно: вместо прежних 15 500 евро за рестайлинговые машины будут просить на целую тысячу меньше.

Еще одна новость — со 150-сильным бензиновым турбомотором 1.3 TCe теперь стыкуется шестиступенчатый преселективный «робот». Все остальные версии — дизельная, битопливная и менее мощная бензиновая — по-прежнему комплектуются только «механикой».

К слову, подавляющее большинство «Дастеров» имеют строго передний привод. И лишь для 115-сильного 1.5 Blue dCi, что работает на солярке, за доплату можно заказать трансмиссию 4х4.

До России основные обновки, включая светодиодную оптику, дойдут нескоро. Ведь сейчас Renault Duster второго поколения находится в самом начале своего жизненного цикла, поэтому он еще долго будет актуален и востребован.

Поэтому редакторы «АвтоВзгляда» покатались на разных модификациях этой машины, и готовы поведать, какую же модификацию выбрать. А главное — почему.