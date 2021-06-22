Какие обновления ждут Renault Duster второго поколения

Учитывая бюджетный статус автомобиля, боссы марки предпочли не тратить серьезные суммы на большое обновление. Реформа принесла лишь свежую решетку радиатора да светодилодную оптику, притом корпуса фар и фонарей даже сохранили старую форму, но обрели иную начинку.
Еще для европейцев заготовлен 8-дюймовый экран медиасистемы вместо прежнего 6-дюймового. И тут российские фанаты модели могут совершенно справедливо заметить: у нас большой тачскрин, а также поддержка Apple CarPlay и Android Auto были изначально.
Появление бокса между передними сиденьями, а заодно — передатчика Wi-Fi — приятные, но мелочи. А вот снижение (!) цены — это уже серьезно: вместо прежних 15 500 евро за рестайлинговые машины будут просить на целую тысячу меньше.
Еще одна новость — со 150-сильным бензиновым турбомотором 1.3 TCe теперь стыкуется шестиступенчатый преселективный «робот». Все остальные версии — дизельная, битопливная и менее мощная бензиновая — по-прежнему комплектуются только «механикой».
К слову, подавляющее большинство «Дастеров» имеют строго передний привод. И лишь для 115-сильного 1.5 Blue dCi, что работает на солярке, за доплату можно заказать трансмиссию 4х4.
До России основные обновки, включая светодиодную оптику, дойдут нескоро. Ведь сейчас Renault Duster второго поколения находится в самом начале своего жизненного цикла, поэтому он еще долго будет актуален и востребован.
Поэтому редакторы «АвтоВзгляда» покатались на разных модификациях этой машины, и готовы поведать, какую же модификацию выбрать. А главное — почему.