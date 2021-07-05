Volkswagen Tiguan превратился в спортивный городской кроссовер

Что касается оборудования, то модель имеет автоматическое управление ближним светом фар, аудиосистему Discover Media с 8-дюймовым цветным дисплеем и навигацией, камеру заднего вида с омывателем, а заодно — систему помощи при парковке.

Специальное исполнение комплектуется цветным дисплеем приборной панели, трехзонным климат-контролем, беспроводной зарядкой для мобильного телефона, датчиком дождя, круиз-контролем и другими приятностями.

Кстати, появление «городской» версии снова доказывает, что все привыкли видеть Volkswagen Tiguan в амплуа рафинированного горожанина. А что будет, если засунуть кроссовер в совершенно непривычные для него условия — на горные грунтовки и заснеженные серпантины? Подробности нестандартного испытания немецкой машины — в видеорепортаже портала «АвтоВзгляд».