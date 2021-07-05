Volkswagen Tiguan превратился в спортивный городской кроссовер

Комплектацию Urban Sport отличают 18-дюймовые колеса, увеличенный задний спойлер, хромированный декор кузова, черные рейлинги, плюс темная окантовка боковых стекол. Кроме того, водитель и пассажир, открывая передние двери, увидят на асфальте проекционную надпись «Urban Sport».
Интерьер дополнен атмосферной подсветкой, комбинированной обивкой сидений, фирменными напольными ковриками и металлическими накладками на педалях. Рулевое управление — с переменным передаточным отношением, что подчеркивает спортивный характер новой версии.
Что касается оборудования, то модель имеет автоматическое управление ближним светом фар, аудиосистему Discover Media с 8-дюймовым цветным дисплеем и навигацией, камеру заднего вида с омывателем, а заодно — систему помощи при парковке.
Специальное исполнение комплектуется цветным дисплеем приборной панели, трехзонным климат-контролем, беспроводной зарядкой для мобильного телефона, датчиком дождя, круиз-контролем и другими приятностями.
Кстати, появление «городской» версии снова доказывает, что все привыкли видеть Volkswagen Tiguan в амплуа рафинированного горожанина. А что будет, если засунуть кроссовер в совершенно непривычные для него условия — на горные грунтовки и заснеженные серпантины? Подробности нестандартного испытания немецкой машины — в видеорепортаже портала «АвтоВзгляд».