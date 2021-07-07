ТОП-5 самых популярных кроссоверов в России в 2021 году

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Вряд ли кто-то удивится, узнав, что на верхней строчке списка самых продаваемых кроссоверов в России по итогам полугодия расположилась Hyundai Creta. Эта модель удерживает пальму первенства на протяжении нескольких лет и сдаваться, пропуская вперед конкурентов, похоже, не собирается. В январе-июне в ее пользу сделали выбор 38 800 человек — на 9246 больше, чем за аналогичный период 2020-го.
Наверняка в ближайшем будущем Creta только укрепит свои позиции, ведь на рынок выходит кроссовер нового, второго поколения. Он порадует россиян более актуальным дизайном, проверенными временем силовыми агрегатами и россыпью полезных опций, о которых соперники пока только мечтают.
Да, модель со сменой генерации подорожала на 5% — отныне ее прайс начинается от 1 200 000 рублей. Тем не менее, она остается одним из самых привлекательных предложений в своем классе. К слову, узнать о новой Hyundai Creta более подробно можно из нашего видеообзора.
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На вторую строчку ТОП-5 самых востребованных кроссоверов на российском рынке вырвался Renault Duster, который финишировал в 2020-м на четвертом месте. За период с января по июнь владельцами новеньких франко-русских SUV стали 19 715 человек. Если сравнивать с первой половиной прошлого года, то это — плюс 7629 заключенных сделок. Что же, смена поколения делает свое дело.
Французы привезли к нам новый Duster с опозданием в три года, но длительное ожидание того стоило. Кроссовер не только стал более симпатичным, но и перенял целый букет готовых решений от родственной Arkana — начиная от удобных органов управления климат-контролем, заканчивая 1,3-литровым турбомотором Tce-150. Порадовали «реношники» и ценой: «Дастер» в сравнении с предшественником подорожал всего на 30 000 рублей.
Вряд ли все это поможет «французу» потеснить с пьедестала Hyundai Creta, но застолбить за собой почетную вторую позицию — вполне.
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Toyota RAV4 не хватило 613 проданных автомобилей, чтобы удержать «серебро». В первом полугодии 2021-го официальные дилеры японской марки передали клиентам 19 103 кроссовера — на 3046 больше, чем в январе-июне 2020-го. Похоже, россияне начали терять интерес к «Рафику». А вспомните, как громко он заявил о себе на старте продаж, вызвав самый настоящий ажиотажный спрос.
Но японцы не унывают и ни в коем случае не опускают руки, продолжая радовать поклонников бренда. Так, несколько месяцев назад они оснастили российский RAV4 системой Connected Services, которая позволяет отслеживать состояние и местоположение автомобиля дистанционно, с помощью смартфона.
Добавим, что сегодня приобрести Toyota RAV4 можно по цене от 2 049 500 рублей. Кроссовер предлагается в двух модификациях с моторами в 2,0 (149 л. с.) и 2,5 литра (199 л. с.). Первый агрегатируется как с шестискоростной «механикой», так и с вариатором. Второму же положен восьмиступенчатый «автомат».
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Буквально дышит в спину Toyota RAV4 кроссовер из Вольфсбурга — Volkswagen Tiguan. Разница между ними по итогам января-июня составила всего 165 реализованных автомобилей. Счастливыми обладателями «европейцев» в этот период стали 18 939 человек. И снова прирост, если сравнивать с 2020-м: дилеры выдали на 5490 машин больше.
«Тигуан» относительно недавно обновился — рестайлинговая версия приехала к нам в конце прошлого года. И, что интересно, на старте продаж он был даже дешевле, чем его предшественник. Правда, за полгода ситуация поменялась — за это время кроссовер успел прибавить в цене аж 200 000 рублей. Сегодня его минимальный прайс едва не дотягивает до 2 млн — 1 949 900 целковых за машину в простейшей версии Respect.
А вообще все внимание российского офиса Volkswagen сейчас сконцентрировано на запуске совершенно новой модели, которая также будет претендовать на высокие места в рейтинге самых популярных SUV. Мы имеем в виду компактный кроссовер Taos, оценненный в 1 626 900 рублей. Кстати, дилеры уже начали принимать заказы на новинку.
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Замыкает ТОП-5 самых востребованных кроссоверов в России, как и в прошлом полугодии, Kia Sportage. Его результат по итогам первой половины 2021-го: 14 422 проданных экземпляра (+3550 ед.). Что ж, неплохо для модели, которая вот-вот уйдет в отставку, уступив место новой, уже пятой по счету генерации.
К слову, буквально накануне корейцы раскрыли все подробности о грядущем «Спортэйдже». Как и родственный Hyundai Tucson, он получил короткобазную и удлиненную версии — нам, вероятно, достанется вторая. Автомобиль стал длиннее, шире, выше и просторнее. Список оснащения пополнился массой новых опций, а внешний вид кардинально преобразился.
Уже не секрет, что в Россию сменивший генерацию Kia Sportage приедет в начале следующего года. Тогда же, очевидно, мы узнаем все подробности о силовых агрегатах кроссовера, ориентированного на наш рынок.