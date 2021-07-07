ТОП-5 самых популярных кроссоверов в России в 2021 году

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Вряд ли кто-то удивится, узнав, что на верхней строчке списка самых продаваемых кроссоверов в России по итогам полугодия расположилась Hyundai Creta. Эта модель удерживает пальму первенства на протяжении нескольких лет и сдаваться, пропуская вперед конкурентов, похоже, не собирается. В январе-июне в ее пользу сделали выбор 38 800 человек — на 9246 больше, чем за аналогичный период 2020-го.

Наверняка в ближайшем будущем Creta только укрепит свои позиции, ведь на рынок выходит кроссовер нового, второго поколения. Он порадует россиян более актуальным дизайном, проверенными временем силовыми агрегатами и россыпью полезных опций, о которых соперники пока только мечтают.

Да, модель со сменой генерации подорожала на 5% — отныне ее прайс начинается от 1 200 000 рублей. Тем не менее, она остается одним из самых привлекательных предложений в своем классе. К слову, узнать о новой Hyundai Creta более подробно можно из нашего видеообзора.