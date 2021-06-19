Король идет в атаку: видеообзор Hyundai Creta второго поколения

«Первой» Hyundai Creta удалось взобраться на вершину рейтинга в считанные месяцы. Громкая новинка бесцеремонно отобрала корону у Renault Duster, предложив покупателям достойную альтернативу. Сегодня, спустя пять лет, наблюдать за их противостоянием даже неинтересно: «француз» сильно отстал от напористого «корейца» — тираж проданных с начала года «Крет» вдвое превышает объем реализованных «Дастеров».
Тем не менее, борьба, вроде как, вышла на новый виток. В марте компания Renault привезла в Россию Duster следующей генерации, а в июне Hyundai выкатила очередную Creta. Но не нужно быть потомком бабы Ванги, чтобы безошибочно предположить: никаких новых витков не будет — «кореец», который еще даже не поступил в продажу, не оставит заклятому сопернику шансов реанимироваться.
Взгляните хотя бы на его длиннющий список опций, включающий отныне панорамную крышу, омыватель камеры заднего вида и массу электронных ассистентов водителя. Наверняка, изучив корейскую новинку, занервничали даже японцы с немцами. Ведь у Creta с правильным ценником есть все шансы «подъесть» долю у Toyota RAV4 и Volkswagen Tiguan.
Что же собой представляет новая Hyundai Creta, что еще изменилось, помимо оснащения? Разумеется, дизайн экстерьера. Передняя оптика, подсмотренная у флагманского Palisade, оригинальные блоки противотуманок с поворотниками, иная радиаторная решетка, перелицованные бамперы, новые фары. Разве что угол наклона передних стоек и нисходящая линия крыши воспроизводит в памяти образ предшественницы.
Корейцы освежили и дизайн интерьера. Переработанные передняя панель и центральная консоль, более мягкие материалы отделки, цифровая 7-дюймовая «приборка», иное рулевое колесо, новый мультимейдийный комплекс с тачскрином от 8 дюймов. Салон стал не только симпатичнее, но и просторнее: машину «растянули» на 30 мм, которые «ушли» в заднюю часть, где появилось больше места для ног пассажиров.
Однако, несмотря на то, что Hyundai Creta пережила не очередное обновление, а целую смену поколения, по части «железа» все осталось по-прежнему. Та же «тележка», та же подвеска, даже линейку силовых агрегатов корейцы трогать не стали. Кроссовер предложат в двух модификациях с 1,6- и 2,0-литровыми моторами мощностью 123 и 149 сил, которым аккомпанируют пятискоростная «механика» и шестиступенчатый «автомат».
А более подробно обо всех новшествах короля сегмента компактных кроссоверов смотрите в нашем видеообзоре.