Король идет в атаку: видеообзор Hyundai Creta второго поколения

«Первой» Hyundai Creta удалось взобраться на вершину рейтинга в считанные месяцы. Громкая новинка бесцеремонно отобрала корону у Renault Duster, предложив покупателям достойную альтернативу. Сегодня, спустя пять лет, наблюдать за их противостоянием даже неинтересно: «француз» сильно отстал от напористого «корейца» — тираж проданных с начала года «Крет» вдвое превышает объем реализованных «Дастеров».

Тем не менее, борьба, вроде как, вышла на новый виток. В марте компания Renault привезла в Россию Duster следующей генерации, а в июне Hyundai выкатила очередную Creta. Но не нужно быть потомком бабы Ванги, чтобы безошибочно предположить: никаких новых витков не будет — «кореец», который еще даже не поступил в продажу, не оставит заклятому сопернику шансов реанимироваться.

Взгляните хотя бы на его длиннющий список опций, включающий отныне панорамную крышу, омыватель камеры заднего вида и массу электронных ассистентов водителя. Наверняка, изучив корейскую новинку, занервничали даже японцы с немцами. Ведь у Creta с правильным ценником есть все шансы «подъесть» долю у Toyota RAV4 и Volkswagen Tiguan.