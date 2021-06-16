Новая Hyundai Creta: первый обзор кроссовера второго поколения

«Вторая» Creta на самом деле уже далеко не новинка. Кроссовер под названием Hyundai ix25 дебютировал в Китае еще два года назад. А в прошлом году появилась версия для Индии, которую поставляют в ЮАР и Мексику. Что касается России, то нам обещали кардинально иной дизайн. В этом и была первая интрига.
Дело в том, что «Крета» для российского рынка уже несколько раз попадалась в объективы фотокамер, что добавляло различных гипотез о том, какая же она будет внешне. Конечно, машину скрывал камуфляж, но под ним угадывалось, что «наша» Creta нет так уж и разительно отличается от зарубежных собратьев. Так в итоге и оказалось.
Если сравнивать «Крету» с китайской версией, то видно, что многоярусная головная оптика в стиле флагманского Hyundai Palisade никуда не делась, а вот блоки противотуманок несколько иные, чем у «китайца». Другой дизайн и у решетки радиатора, передних крыльев и бамперов.
Размеры кроссовера, в сравнении с первым поколением, немного изменились. В длину автомобиль вытянулся на 30 мм (до 4300 мм), в ширину — на 20 мм (до 1790 мм), а колесную базу увеличили на 20 мм (до 2610 мм). Что же до высоты, то машина стала на 10 мм ниже (1620 мм). Объем багажника отныне равен 433 л, что на 31 л больше, чем у предшественницы.
Что касается салона, то тут появилась цифровая «приборка» диагональю 7 дюймов (и не только в топовой версии), новый четырехспицевый руль, а на дверных картах разместили более высокие подлокотники. На передней панели обосновался крупный тач-скрин (уже в «базе» 8-дюймовый экран), а под ним — привычные кнопки и рукоятки климата.
Видимо, корейцы решили, что для нашего покупателя пока рано предлагать огромный экран, на котором сосредоточены все функции управления машиной. Это и хорошо, ведь мы знаем немало случаев у других производителей, когда зимой такие решения просто отказывались работать.
У новой «Креты» появились такие помощники, как ассистент удержания в полосе, а также возможность управлять рядом функций дистанционно, при помощи смартфона. Из прочих полезных опций в список вошли омыватель камеры заднего вида, система беспроводной зарядки телефона, адаптивный круиз-контроль.
Если говорить о заднем ряде кресел, то тут появляется центральный подлокотник с подстаканниками, регулируемые подголовники и двухуровневый обогрев. Места для ног пассажиров стало больше. Визуальный простор создает и огромная панорамная крыша с люком.
Гамма силовых агрегатов осталась прежней: это атмосферники объемом 1,6 и 2 литра мощностью 123 и 149 силы. Они, как и раньше, работают с 5-ступенчатой «механикой» или 6-ступенчатым «автоматом». Привод — передний или полный.
А комплектаций предусмотрено шесть: пять основных и одна специальная, которая будет доступна лишь некоторое время после запуска модели.
Единственное, что не огласили в ходе долгожданной презентации представители компании Hyundai, это цены. Прайсы корейцы объявят в июле, когда новая «Крета» встанет на конвейер. Пока же — до конца текущего месяца — на петербуржском заводе марки будет выпускаться кроссовер первого поколения.
Учитывая, сколько новых опций получил кроссовер, можно с уверенностью предположить, что на прежнем уровне цены не останутся. Прайсы наверняка «потяжелеют» на несколько десятков, а то и сотен тысяч рублей. Впрочем, это лишь догадки. Кто знает, вдруг корейцы и впрямь смогут сделать покупателям самое интересное и выгодное предложение…
Тем более, что конкуренты не дремлют. На подходе — потенциальный бестселлер Volkswagen Taos. И не стоит забывать о таком амбициозном новичке, как китайский Haval Jolion (автомобиль нафарширован даже круче). В общем, борьба в сегменте намечается нешуточная. Для нас же, покупателей, это даже хорошо. Ведь чем больше любопытных машин, тем лучше.