Новая Hyundai Creta: первый обзор кроссовера второго поколения

«Вторая» Creta на самом деле уже далеко не новинка. Кроссовер под названием Hyundai ix25 дебютировал в Китае еще два года назад. А в прошлом году появилась версия для Индии, которую поставляют в ЮАР и Мексику. Что касается России, то нам обещали кардинально иной дизайн. В этом и была первая интрига.

Дело в том, что «Крета» для российского рынка уже несколько раз попадалась в объективы фотокамер, что добавляло различных гипотез о том, какая же она будет внешне. Конечно, машину скрывал камуфляж, но под ним угадывалось, что «наша» Creta нет так уж и разительно отличается от зарубежных собратьев. Так в итоге и оказалось.

Если сравнивать «Крету» с китайской версией, то видно, что многоярусная головная оптика в стиле флагманского Hyundai Palisade никуда не делась, а вот блоки противотуманок несколько иные, чем у «китайца». Другой дизайн и у решетки радиатора, передних крыльев и бамперов.