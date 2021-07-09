10 самых популярных премиальных кроссоверов на российском рынке

Самым-самым продаваемым кроссовером на отечественном авторынке в сегменте премиальных брендов оказался японский Lexus RX. За прошедшие с начала года шесть месяцев его приобрели 4968 человек. Любовь наших соотечественников к SUV этой марки просто поражает. По продажам RX оторвался от ближайшего конкурента без малого на 2000 единиц!
Оказавшийся на втором месте нашего ТОП-10 самых популярных премиальных кроссоверов, BMW X5 за истекшее полугодие купили только 3210 граждан. Заметим, что остальные модели-участники нашего рейтинга распределили между собой места в нем достаточно равномерно — без серьезных провалов и разрывов. Так, на третьем месте оказался еще один баварский «икс» — BMW X6 с реализацией на уровне 3041 единицы.
Чуть более, чем на сотню машин от него отстал другой немецкий премиальный «кросс»Mercedes-Benz GLE c продажами в количестве 2927 штук. Несколько сотен покупателей ему уступил еще один «баварец» — BMW X3. Так, 2616 россиян стали счастливыми обладателями этой модели за первые шесть месяцев текущего года. На этом присутствие кроссоверов от BMW в нашем ТОП-10 исчерпывается.
Шестую строчку в нем занял еще один Mercedes — GLC с результатом в 2438 проданных авто. А вот седьмое место в списке самых популярных премиальных кроссоверов в России досталось еще одному выходцу из Японии — Lexus NX. Эту машину покупают практически втрое реже, чем его собрата-бестселлера Lexus RX. Компактный кроссовер от японского бренда был продан в России за последние полгода 2303 раза.
Восьмая позиция в ТОП-10 досталась Mercedes-Benz GLE Coupe. Его результат — 2027 реализованных машин. Любопытно отметить разницу в покупательском спросе на него и его прямого конкурента, BMW X6, которых в России продали более чем на 1000 единиц больше… На девятом месте рейтинга с результатом 1791 штук реализованных авто оказался еще один кроссовер от «Мерседеса» — модель Mercedes GLB.
И замыкает десятку самых популярных на российском рынке премиальных «полноприводных» тоже Lexus — LX со 1630 реализованными машинами. Кто-то может сказать, что с технической точки зрения это внедорожник. Однако в документах АЕБ он проходит по категории SUV — как и RX с NX.
Любопытно, что ни один кроссовер Audi — третьего представителя «немецкой» премиальной тройки, все больше похожей на двойку, так и не сумел попасть в десятку самых популярных у россиян моделей. Возможно, спрос сдерживает то обстоятельство, что часть обеспеченных клиентов ставит знак равенства между машинами с «четырьмя кольцами» и остальной продукцией концерна VW, а переплачивать за «Фольксваген» с псевдолюксовым шильдиком наши люди не очень-то и хотят.