10 самых популярных премиальных кроссоверов на российском рынке

Самым-самым продаваемым кроссовером на отечественном авторынке в сегменте премиальных брендов оказался японский Lexus RX. За прошедшие с начала года шесть месяцев его приобрели 4968 человек. Любовь наших соотечественников к SUV этой марки просто поражает. По продажам RX оторвался от ближайшего конкурента без малого на 2000 единиц!

Оказавшийся на втором месте нашего ТОП-10 самых популярных премиальных кроссоверов, BMW X5 за истекшее полугодие купили только 3210 граждан. Заметим, что остальные модели-участники нашего рейтинга распределили между собой места в нем достаточно равномерно — без серьезных провалов и разрывов. Так, на третьем месте оказался еще один баварский «икс» — BMW X6 с реализацией на уровне 3041 единицы.

Чуть более, чем на сотню машин от него отстал другой немецкий премиальный «кросс»Mercedes-Benz GLE c продажами в количестве 2927 штук. Несколько сотен покупателей ему уступил еще один «баварец» — BMW X3. Так, 2616 россиян стали счастливыми обладателями этой модели за первые шесть месяцев текущего года. На этом присутствие кроссоверов от BMW в нашем ТОП-10 исчерпывается.