Mitsubishi привезла в Россию Outlander 2021 модельного года

Внешне флагман Mitsubishi 2021 года отличается решеткой радиатора цвета «черный хром», стильными накладками на противотуманных фарах, а также спойлеой на крышке багажника. А еще багажные рейлинги стали черными, плюс обновился дизайн колесных дисков.

В салоне изменилась обшивка сидений: в комплектациях Instyle и Ultimate кресла будут выполнены из комбинированного материла (искуственных замши и кожи). Также электропривод крышки багажного отделения стал доступен, начиная со средней комплектации Instyle, а удобный органайзер — c базовой версии Invite.