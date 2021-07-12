Mitsubishi привезла в Россию Outlander 2021 модельного года

Внешне флагман Mitsubishi 2021 года отличается решеткой радиатора цвета «черный хром», стильными накладками на противотуманных фарах, а также спойлеой на крышке багажника. А еще багажные рейлинги стали черными, плюс обновился дизайн колесных дисков.
В салоне изменилась обшивка сидений: в комплектациях Instyle и Ultimate кресла будут выполнены из комбинированного материла (искуственных замши и кожи). Также электропривод крышки багажного отделения стал доступен, начиная со средней комплектации Instyle, а удобный органайзер — c базовой версии Invite.
Кроме того, были раширены возможности медиасистемы. К уже имеющимся навигатору с голосовым ассистентом «Алиса», стриминговому сервису «Яндекс.Музыка», бесконтактной оплате топлива из автомобиля и интернет браузеру добавились еще и «МТС Музыка», «МТС ТВ» и возможность воспроизведения видео с USB носителя.
Всего обновленная модель будет представлена в восьми различных комплектациях по цене от 1 889 000 рублей.
И это не едиснтвенная новинка Mitsubishi для россиян. «Три бриллианта» наконец-то довели свой флагманский внедорожник Pajero Sport до конвейера в Калуге, а первые автомобили уже начали поступать в дилерские центры и мелькать на улицах да магистралях. Впрочем, просто зайти и купить машину не получится: очередь из желающих растянулась на месяцы. И виной тому не только вселенский разрыв логистических цепей и каналов, но и сам автомобиль.