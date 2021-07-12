Mitsubishi привезла в Россию Outlander 2021 модельного года

Фото производителя.
Следующее поколение Mitsubishi Outlander задерживается, поэтому российский офис «трех бриллиантов» принял решение взбодрить нынешнюю версию кроссовера. Как это было сделано, рассказывает портал «АвтоВзгляд».
Алексей Кованов

Внешне флагман Mitsubishi 2021 года отличается решеткой радиатора цвета «черный хром», стильными накладками на противотуманных фарах, а также спойлеой на крышке багажника. А еще багажные рейлинги стали черными, плюс обновился дизайн колесных дисков.

В салоне изменилась обшивка сидений: в комплектациях Instyle и Ultimate кресла будут выполнены из комбинированного материла (искуственных замши и кожи). Также электропривод крышки багажного отделения стал доступен, начиная со средней комплектации Instyle, а удобный органайзер — c базовой версии Invite.

Фото производителя.

Кроме того, были раширены возможности медиасистемы. К уже имеющимся навигатору с голосовым ассистентом «Алиса», стриминговому сервису «Яндекс.Музыка», бесконтактной оплате топлива из автомобиля и интернет браузеру добавились еще и «МТС Музыка», «МТС ТВ» и возможность воспроизведения видео с USB носителя.

Всего обновленная модель будет представлена в восьми различных комплектациях по цене от 1 889 000 рублей.

И это не едиснтвенная новинка Mitsubishi для россиян. «Три бриллианта» наконец-то довели свой флагманский внедорожник Pajero Sport до конвейера в Калуге, а первые автомобили уже начали поступать в дилерские центры и мелькать на улицах да магистралях. Впрочем, просто зайти и купить машину не получится: очередь из желающих растянулась на месяцы. И виной тому не только вселенский разрыв логистических цепей и каналов, но и сам автомобиль.

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12 июля 2021
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