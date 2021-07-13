В Россию едет очередной люксовый «китаец» Changan Uni-K

Безрамочная решетка радиатора, выдвижные ручки дверей, двухэтажная передняя оптика — выглядит «поднебесная» модель очень достойно. В плане техники заявлены двухлитровый турбомотор, 8-ступенчатый «автомат» и полный привод.

В Китае Changan Uni-K появился только-только, сразу поразив ценой на уровне 30 000 долларов (это, на секундочку 2 200 000 рублей). Ну, а мы, россияне, удивимся во второй половине года: во всяком случае, московский офис марки Changan обещает привезти эту модель до конца 2021-го.

А пока можно взглянуть на кроссовер Changan CS35 Plus. Портал «АвтоВзгляд» некоторое время назад устроил ему длительные испытания. И можно сделать вывод, что «плюс» — это важно, ведь Changan CS35 «без плюса» — совершенно устаревшая модель.