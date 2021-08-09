Марка CHERYEXEED предложит россиянам новые модели

Как обещает московское представительство «плднебесного» бренда, к концу этого года линейка премиум-марки будет состоять из трех представителей сегмента SUV: VX, TXL и LX. Что это за машины? LX — младшая модель длиной 4533 мм. Она создана из Chery Tiggo 7 первого поколения.
В родном Китае переднеприводный «компакт» оснащается двумя бензиновыми турбомоторами — 1.5 TCI на 156 л. с. и 1.6 TGDI на 197 л. с. Первому полагается вариатор, а второму — 7-ступенчатый преселективный «робот». Привод, на удивление, только передний, хотя сзади стоит многорычажка.
Удивительно, но 197-сильная «четверка» также полагается большому кроссоверу VX. При длине 4970 мм этот автомобиль располагает трехрядным салоном, богатым оснащением и другими обязательными атрибутами флагмана. Обе новинки базируются на модульной платформе M3X.
Надо отметить, что продается CHERYEXEED на российских просторах очень даже неплохо: единственная модель по итогам первых семи месяцев показала результат на уровне 1620 переданных клиентам экземпляров, обойдя Genesis, Jeep а также Infiniti.