Марка CHERYEXEED предложит россиянам новые модели

Как обещает московское представительство «плднебесного» бренда, к концу этого года линейка премиум-марки будет состоять из трех представителей сегмента SUV: VX, TXL и LX. Что это за машины? LX — младшая модель длиной 4533 мм. Она создана из Chery Tiggo 7 первого поколения.

В родном Китае переднеприводный «компакт» оснащается двумя бензиновыми турбомоторами — 1.5 TCI на 156 л. с. и 1.6 TGDI на 197 л. с. Первому полагается вариатор, а второму — 7-ступенчатый преселективный «робот». Привод, на удивление, только передний, хотя сзади стоит многорычажка.