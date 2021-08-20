Опубликованы первые фото кроссовера Genesis GV60

В салоне машины можно увидеть ставший уже стандартом для премиальных марок ЖК-дисплей шириной чуть ли не во весь «подоконник» под лобовым стеклом, объединяющий приборную доску и мультимедийный интерфейс. Кроме того, в оформлении салона корейского электрокроссовера ключевым «фетишем» была выбрана кристаллическая сфера. Этот образ использован при оформлении джойстка трансмиссии Genesis GV60, кнопки клаксона, дверных ручек и тумблеров управления наружными зеркалами.