Опубликованы первые фото кроссовера Genesis GV60

Полностью электрический Genesis GV60 построен на собственной платформе под названием E-GMP. Зауженные фары головного света и опущенный к самой земле «гриль» фальшрадиаторной решетки придают машине забавный и несерьезный вид. Оригинально смотрится решение инженеров компании объединить капот и крылья в одну деталь. Сзади же GV60 выглядит вполне по-взрослому, в текущем стиле, характерном для прочих моделей бренда.
В салоне машины можно увидеть ставший уже стандартом для премиальных марок ЖК-дисплей шириной чуть ли не во весь «подоконник» под лобовым стеклом, объединяющий приборную доску и мультимедийный интерфейс. Кроме того, в оформлении салона корейского электрокроссовера ключевым «фетишем» была выбрана кристаллическая сфера. Этот образ использован при оформлении джойстка трансмиссии Genesis GV60, кнопки клаксона, дверных ручек и тумблеров управления наружными зеркалами.