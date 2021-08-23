Кроссовер Geely Atlas Pro получил в России новую дешевую комплектацию

Комплектация Luxury подразумевает 18-дюймовые колесные диски, полностью светодиодную оптику (фары, фонари и поворотники), датчики дождя и освещения, круиз-контроль, электрорегулировку водительского кресла по шести направлениям. К слову, сиденья отделаны высококачественной экокожей.

Что касается силовых агрегатов, то тут — как и в старших версиях Flagship и Flagship+. Российскому Geely Atlas Pro положен 1,5-литровый турбомотор на 177 сил, работающий с 48-вольтовым стартер-генератором на 13 «лошадок». Коробка передач — семиступенчатый «мокрый» робот, привод — полный.

Ожидается еще одна, бюджетная модификация — с шестидиапазонным «автоматом» и передачей крутящего момента на переднюю ось. Но когда именно она к нам приедет, пока непонятно.

Приобрести Geely Atlas Pro в самом доступном на сегодняшний день исполнении можно по цене от 2 019 990 рублей. Всех заинтересованных официальные дилеры приглашают на тест-драйв — запись на пробные поездки тоже уже открылась.