Зачем Geely неожиданно обновила немолодой кроссовер Emgrand X7

В родном Китае модель сохранит 140-сильный турбомотор объемом 1,4 литра. Но если раньше клиенту предлагался выбор между классическим «автоматом» и клиноременным вариатором, то теперь остался лишь первый. Ну, и механическая коробка для базовых версий.

Но зачем Geely, имея куда более современные модели, неожиданно обновила немолодой кроссовер Emgrand X7? Все просто: в Поднебесные такие паркетники продают всего по 800 000 рублей (в переводе) за штуку, а потому они пользуются весьма уверенным спросом.

Между тем, на китайском кроссовере Geely Emgrand X7 обозреватель портала «АвтоВзгляд» отъездил 2 года. И мы подробно рассказывали, во что за это время превратился автомобиль.

А из новинок от Geely мы недавно тестировали мягкогибридный Atlas Pro — это весьма любопытная премьера российскую рынка, за которую будут просить немалые 2 119 900 ₽. А потому, нам пришлось подробно ответить на вопрос, кому нужен «китаец» за такие деньги.