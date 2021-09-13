Зачем Geely неожиданно обновила немолодой кроссовер Emgrand X7

Сохранив прежние фары, дизайнеры Geely придумали новый передний бампер и решетку радиатора, притом последняя напоминает знаменитый «китовый ус» нашей «Волги» ГАЗ-21. А сзади всмето бумерангов появились горизонтальный фонари. И, конечно, нельзя не отметить изящнейшее оформление задней стойки кузова!
В салоне — радикально перекроенная, жемчужиная дизайна которой — скрытые дефлекторы вентиляции. Поверх «торпедо» установлен тачскрин медиасистемы: его диагональ может быть от 8,0 до 12,3 дюйма. Плюс авторы интерьера отмечают возвращение классических стрелочных приборов, хотя даже прежний Emgrand X7 щеголял виртуальными.
В родном Китае модель сохранит 140-сильный турбомотор объемом 1,4 литра. Но если раньше клиенту предлагался выбор между классическим «автоматом» и клиноременным вариатором, то теперь остался лишь первый. Ну, и механическая коробка для базовых версий.
Но зачем Geely, имея куда более современные модели, неожиданно обновила немолодой кроссовер Emgrand X7? Все просто: в Поднебесные такие паркетники продают всего по 800 000 рублей (в переводе) за штуку, а потому они пользуются весьма уверенным спросом.
Между тем, на китайском кроссовере Geely Emgrand X7 обозреватель портала «АвтоВзгляд» отъездил 2 года. И мы подробно рассказывали, во что за это время превратился автомобиль.
А из новинок от Geely мы недавно тестировали мягкогибридный Atlas Pro — это весьма любопытная премьера российскую рынка, за которую будут просить немалые 2 119 900 ₽. А потому, нам пришлось подробно ответить на вопрос, кому нужен «китаец» за такие деньги.