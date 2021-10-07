Стартовали российские продажи Lexus GX460 с новой мультимедиа и не только

фото АвтоВзгляд
Российские дилеры Lexus приступили к реализации внедорожника GX 460, получившего обновленный интерьер и мультимедийную систему. Портал «АвтоВзгляд» ознакомился с прайс-листом модели.
Максим Строкер

Основным отличием обновленного Lexus GX460 от предыдущей итерации стала новая «мультимедийка». Вместе с ней машина получила большой 10,3-дюймовый тачскрин на центральной консоли.

Система поддерживает Apple CarPlay и Android Auto. При этом «тачпад» панели Remote Touch все еще гнездится возле селектора «автомата».

  • фото АвтоВзгляд
  • фото АвтоВзгляд

Поклонники модели наверняка заметят улучшенные материалы отделки и частично перелицованные элементы декора.

Стоимость Lexus GX460 стартует у дилеров с отметки 6,089 млн рублей. В максимальной комплектации модель попросит за себя не менее от 6,557 млн рублей. Хочется верить, что эти самые дилеры на накрутят сверху прайса еще миллион-другой…

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7 октября 2021
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