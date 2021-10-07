Стартовали российские продажи Lexus GX460 с новой мультимедиа и не только

Поклонники модели наверняка заметят улучшенные материалы отделки и частично перелицованные элементы декора.

Стоимость Lexus GX460 стартует у дилеров с отметки 6,089 млн рублей. В максимальной комплектации модель попросит за себя не менее от 6,557 млн рублей. Хочется верить, что эти самые дилеры на накрутят сверху прайса еще миллион-другой…