Стартовали российские продажи Lexus GX460 с новой мультимедиа и не только

Основным отличием обновленного Lexus GX460 от предыдущей итерации стала новая «мультимедийка». Вместе с ней машина получила большой 10,3-дюймовый тачскрин на центральной консоли.
Система поддерживает Apple CarPlay и Android Auto. При этом «тачпад» панели Remote Touch все еще гнездится возле селектора «автомата».
Поклонники модели наверняка заметят улучшенные материалы отделки и частично перелицованные элементы декора.
Стоимость Lexus GX460 стартует у дилеров с отметки 6,089 млн рублей. В максимальной комплектации модель попросит за себя не менее от 6,557 млн рублей. Хочется верить, что эти самые дилеры на накрутят сверху прайса еще миллион-другой…
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