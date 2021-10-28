Новейший кроссовер Audi Q9 испытали на Нюрбургринге

Кроссовер, «пойманный» фотошпионами на гоночной трассе, тщательно укрыт камуфляжной пленкой, а потому ничего нового на снимках не рассмотреть. Фотографии лишь в очередной раз подтверждают, что Q9 обзаведется оригинальными бамперами и оптикой, а вот радиаторную решетку, похоже, позаимствует у младшего Q8.

Как портал «АвтоВзгляд» сообщал ранее, в основу Q9 ляжет та же модульная платформа, на которой построены Audi Q8, Bentley Bentayga и Lamborghini Urus. По слухам, покупателям предложат две модификации — на 600 сил с 4-литровым V8 или с гибридной установкой. Прочие технические подробности держатся в секрете.

Премьера Audi Q9, по предварительным данным, состоится в 2022 году. Ключевыми рынками для нового флагмана станут Китай и Ближний Восток. А вот привезут ли его в Россию, пока не известно. Скорее всего, привезут, ведь у нас большие кроссоверы — особенно премиальные — продаются очень даже неплохо.