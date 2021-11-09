После рестайлинга Hyundai Creta превратилась в маленький Tucson

Опубликовав несколько тизеров, марка Hyundai дала однозначно понять, что спорный «пучеглазый» передок нынешней «Креты» будет заменен модным «фейсом» со множеством светодиодных осколков, что по факту играют роль дневных ходовых огней. Первым такую внешность примерил свежий Tucson, так что перенос дизайна на младшую модель выглядел вполне логичным…

Сейчас, когда шпионы раздобыли первые снимки обновленной Hyundai Creta, предположения и намеки лишь подтвердились: младшая модель действетельно будет напоминать более статусный и дорогой Tucson! Но если «кретаводам» такое сходство точно придется по вкусу, то владельцы «Туссанов» вряди ли будут довольны появлением такого «двойника». Что поделать: корпоративный стиль…