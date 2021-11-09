После рестайлинга Hyundai Creta превратилась в маленький Tucson

Фото: соцсети.
11 ноября свои двери для посетителей откроет Международный автосалон в Индонезии, где в качестве главной звезды заявлена рестайлинговая версия кроссовера Hyundai Creta. Притом корейцы старались всеми силами уберечь новинку от вездесущих папарацци, но не смогли… Портал «АвтоВзгляд» показывает, как изменилась сверхпопулярная модель после обновления.
Алексей Кованов

Опубликовав несколько тизеров, марка Hyundai дала однозначно понять, что спорный «пучеглазый» передок нынешней «Креты» будет заменен модным «фейсом» со множеством светодиодных осколков, что по факту играют роль дневных ходовых огней. Первым такую внешность примерил свежий Tucson, так что перенос дизайна на младшую модель выглядел вполне логичным…

Сейчас, когда шпионы раздобыли первые снимки обновленной Hyundai Creta, предположения и намеки лишь подтвердились: младшая модель действетельно будет напоминать более статусный и дорогой Tucson! Но если «кретаводам» такое сходство точно придется по вкусу, то владельцы «Туссанов» вряди ли будут довольны появлением такого «двойника». Что поделать: корпоративный стиль…

  • Фото: соцсети.
  • Фото: соцсети.

Первыми новинку увидят жители Индонезии, где корейская марка вскоре запустит собственный завод. А затем начнутся гастроли по всем миру: в середине 2022-го свежий стиль смогут оценить Индия и Китай, а затем — уже Россия. Ведь на конвейер завода, что под Санкт-Петербургом, машина встала только этим летом, а значит, затевать рестайлинг, мягко говоря, рановато.

В общем, пока придется брать, что есть… Кстати, для испытания актуальной Hyundai Creta портал «АвтоВзгляд» выбрал Заполярье. Ведь бестселлеру российского рынка придется рассекать не только пространство больших мегаполисов, но и бороздить региональные проселки.

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9 ноября 2021
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