Названа дата премьеры рестайлингового кросcовера Skoda Karoq

Skoda Karoq будет представлен публике 30 ноября 2021 года в ходе интернет-презентации. Ранее сообщалось, что вместе с рестайлингом в российской линейке модели появится версия с атмосферным мотором 1,6 литра MPI и 6-ступенчатым «автоматом». Полноприводной версии с двигателем 1,4 TSI будет полагаться 7-ступенчатый «робот» с «мокрым» сцеплением. Переднеприводная комплектация с 1,4-литровым турбомотором и 8-ступенчатым «автоматом» лишится системы «старт-стоп». Из боковых зеркал исчезнет функция автозатемнения. Форсунки омывателя останутся без подогрева в комплектации Active.

Напомним, что с момента премьеры модели в 2017 году выпущено более полумиллиона экземпляров Skoda Karoq. В 2020 году и первой половине 2021 года кроссовер стал самым продаваемым SUV марки и второй по популярности моделью после Octavia.