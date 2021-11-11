Subaru показала принципиально новый кроссовер

Все началось с прототипа кроссовера Toyota bZ4X, который покали в Шанхае в 2011 году. Позже в прессе появилась информация, что у него будет брат-близнец по имени Subaru Solterra. Так оно и случилось. Серийный электромобиль тойотовцы представили совсем недавно, а теперь настала очередь Subaru.

Отличия моделей по большей части во внешности. У Subaru на месте решетки радиатора красуется шестиугольная панель, а у оптики иной графический рисунок. Кроме того, Solterra отличается круглыми противотуманными фарами и накладкой, имитирующей защиту силового агрегата.

Силовая установка Subaru Solterra выдает 218 л. с., а запас ход равен 460 км. Привод — только полный.

Solterra базируется на архитектуре e-Subaru Global Platform, которую Toyota называет e-TNGA. Дело в том, что обе компании принимали участие в разработке этой «тележки», в рамках коммерческого альянса, в который производители вступили в 2019 году.

Что касается выхода на рынок, то Solterra должна появится у дилеров в середине 2022 года. Сначала новинку предложат в Японии, а затем в США, Европе и Китае.