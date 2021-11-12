Brabus загнал ценник Mercedes-Maybach GLS в космос

Для начала инженеры форсировали наддувный бензиновый V8 с 557 сил до 800 лошадей. Благодаря этому, теперь автомобиль разгоняется до первой «сотни» всего за 4,5 секунды, а максимальная скорость увеличилась до 250 км/ч. Доработкам подверглась и подвеска. Ее высоту уменьшили на 25 мм, а еще автомобиль «обули» в 24-дюймовые кованые диски Monoblock M Platinum Edition.

Как обычно, доработанный внедорожник получил новый обвес из карбона, а салон отделали кожей оранжевого цвета. Конечно же, оставили и возможность персонолизации, которая ограничена только фантазией заказчика.

Напомним, что «стандарный» Mercedes-Maybach GLS 600 стоит в России более 16 000 000 рублей, а тюнинг-версия вообще может сравняться по цене с яхтой или небольшим самолетом. В том, что она у нас появится, мы не сомневаемся.