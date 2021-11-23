Раскрыты российские спецификации нового китайского премиум-кроссовера Exeed XV

В Россию прибудет вариант отдачей 249 л. с., а с ним семиместный кроссовер разгоняется до «сотни» за 8,5 секунды при максимальнойскорости в 195 км/ч. Также объявлено, что максимум крутящего момента (385 Нм) «лежит» на широченной полке, раскинувшейся от 1750 до 4000 об/мин.

Трансмиссия 7DCT 300 — от всемирно известного производителя коробок передач Getrag. От «преселектива» крутящий момент распределяется по колесам через трансмиссию BorgWarner, построенную вокруг электромагнитной многодисковой муфты.

Отметим, что флагманская модель бренда Exeed будет представлена для продажи у официальных дилеров марки до конца года. А пока фанатам китайского «премиума» доступен обновленный Exeed TXL. Что в нем изменилось и, главное, приблизили ли «новации» тщеславный кроссовер к вожделенному премиум-сегменту, выяснил портал «АвтоВзгляд» в ходе эксклюзивного тест-драйва.