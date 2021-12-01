Чуть дешевле, чем RX: Lexus раскрыл цены нового кроссовера NX

Как стало известно порталу «АвтоВзгляд», российские дилеры уже начали предлагать свежее поколение младшего кроссовера NX. Первыми прибыли мощные полноприводные варианты — с восьмиступенчатым «автоматом» и 200-сильным 2,5-литровым «атмосферником».

Впрочем, открывать гамму будет версия NX 200 — с двухлитровым мотором, вариатором и передним приводом. Но появятся такие примерно через полгода. А статус флагмана прямо сейчас примерило турбированное исполнение 2.4 отдачей в 279 недефорсированных сил.

В начальную комплектацию Comfort включены светодиодные фары, двухзонный климат-контроль, бесключевой доступ и развлекательная система с 9,8-дюймовым экраном. Цена такой машины — 4 050 000 рублей (хотя за более крупный RX нынче просят от 4 300 000).

Всего комплектаций насчитывается четыре — Comfort, Executive, Premium и Luxury. Притом самый дорогой Lexus избавит расчетный счет будущего владельцы от суммы в размере 5 893 000 «целковых», но предложит аудиосистему Mark Levinson, обивку салона кожей и другие приятности.

Напомним, что автомобиль со сменой поколений получил не только свежий притягательный дизайн и выверенную компоновку салона, но и новые силовые агрегаты. А еще огромнейший букет умной электроники. Портал «АвтоВзгляд» одним из первых изучил амбициозную новинку.