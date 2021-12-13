Назван дата начала российских продаж кроссовера Kia Sportage пятого поколения

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Российский офис Kia сообщил, что кроссовер Sportage пятого поколения сертифицирован для выхода на российский рынок портал «АвтоВзгляд» сообщает подробности.
Максим Строкер

Согласно «Одобрению типа транспортного средства» (ОТТС) для российского рынка, Sportage пятого поколения будет предлагаться отечественным покупателям с одним из двух бензиновых атмосферных двигателй — объемом 2,0 литра (150 л. с.) и 2,5 литра (190 л. с.). Модель будет оснащена механической шестиступенчатой КП, либо шести- или восьмиступенчатым «автоматом». Sportage нового поколения будет доступен как в передне-, так и в полноприводном исполнении.

«Пятый» Sportage создан на платформе N3. Она подразумевает два варианта длины колесной базы — короткий и удлиненный. На российском рынке будет представлен последний вариант — с увеличенным до 2 755 мм расстоянием между осями. Габаритная длина автомобиля составляет 4 660 мм. По сравнению с текущим поколением кроссовера, колесная база выросла на 85 мм, а общий габарит кузова — на 175 мм. Ширина нового Sportage составляет 1 865 мм, а высота (в зависимости от спецификации) — от 1660 до 1680 мм.

Старт продаж нового Sportage в России запланирован на первую половину 2022 года.

новинки рынка, новая модель, кроссоверы
13 декабря 2021
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