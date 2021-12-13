Назван дата начала российских продаж кроссовера Kia Sportage пятого поколения

Согласно «Одобрению типа транспортного средства» (ОТТС) для российского рынка, Sportage пятого поколения будет предлагаться отечественным покупателям с одним из двух бензиновых атмосферных двигателй — объемом 2,0 литра (150 л. с.) и 2,5 литра (190 л. с.). Модель будет оснащена механической шестиступенчатой КП, либо шести- или восьмиступенчатым «автоматом». Sportage нового поколения будет доступен как в передне-, так и в полноприводном исполнении.

«Пятый» Sportage создан на платформе N3. Она подразумевает два варианта длины колесной базы — короткий и удлиненный. На российском рынке будет представлен последний вариант — с увеличенным до 2 755 мм расстоянием между осями. Габаритная длина автомобиля составляет 4 660 мм. По сравнению с текущим поколением кроссовера, колесная база выросла на 85 мм, а общий габарит кузова — на 175 мм. Ширина нового Sportage составляет 1 865 мм, а высота (в зависимости от спецификации) — от 1660 до 1680 мм.

Старт продаж нового Sportage в России запланирован на первую половину 2022 года.