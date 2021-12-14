В России стартовали продажи новейшего кроссовера FAW Bestune T77

FAW Bestune T77 построен на модульной платформе ASUV. «Российскому» кроссоверу положен 1,5-литровый бензиновый турбомотор на 160 л. с., который работает как с шестиступенчатой «механикой», так и с семидиапазонным «роботом» производства BorgWarner. А вот привод, увы, безальтернативно передний. Заявлено, что в смешанном цикле авто потребляет всего 6,8 литра, а до первой сотни разгоняется за 9,7 секунды.

Новинка от FAW может похвастать широким списком оснащения. В числе опций — полностью светодиодная оптика, мультифункциональное рулевое колесо, отделанное кожей Nappa, два FullHD-монитора приборной панели и экрана мультимедийного комплекса, анатомические кресла, панорамная крыша и масса «безопасных» ассистентов. Например, мониторинг рядности движения, круговой обзор и автоматический парковщик.

Пока для заказа доступны три комплектации — еще две поступят в продажу в 2022 году. FAW Bestune T77 локализовывать не планируют: автомобили будут поставляться к нам из Китая. Что же до цены, то кроссовер выудит из кошелька как минимум 1 669 000 рублей. Правда, такой прайс актуален лишь для тех, кто воспользуется спецпредложениями.

Добавим, что портал «АвтоВзгляд» уже испытал новейший FAW Bestune T77 в деле. Видеообзор, в котором мы расскажем о машине в мельчайших подробностях, будет опубликован совсем скоро, не пропустите!