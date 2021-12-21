Китайские кроссоверы перестали быть головной болью для своих владельцев

Фото: АвтоВзгляд.
Прошли времена, когда покупка автомобиля «made in China» была равносильна игре в русскую рулетку. Сейчас большая часть китайских моделей на рынке SUV радуют не только высоким качеством и адекватной ценой, но и невысокой стоимостью владения. Как доказательство этому тезису — Geely Coolray, который только что был признан экспертами самым выгодным для владения компактным кроссовером на российском рынке.

В рамках исследования, что проводилось аналитиками агентства «Автостат», оценивалась стоимость владения среди наиболее популярных моделей 33 брендов. Всего эксперты оценили более 150 моделей и 370 модификаций.

В качестве основных критериев и параметров для расчета были учтены: период владения автомобилем — 3 года, суммарный пробег транспортного средства — 45 000 км, возраст владельца — 35 лет и стаж вождения — 10 лет.

В итоге, суммировав транспортный налог, стоимость страхового полиса, а также затраты на техническое обслуживание, зимние шины и топливо, получившийся результат разделили на километраж, вычислив таким образом стоимость одного километра пробега.

По результат подсчетов кроссовер Geely Coolray — с показателем 9 рублей 10 копеек за 1 км пробега — стал абсолютным лидером в сегменте B-SUV, завоевав титул лучшего кроссовера по стоимости владения в своем классе.

Кстати, недавно российских автомобилистов опросили, насколько опыт эксплуатации соответствует их реальным ожиданиям от приобретенного автомобиля. И, как выяснил портал «АвтоВзгляд», именно Geely Coolray оказался первым «китайцем», которым довольны владельцы.

21 декабря 2021
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