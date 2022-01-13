5 самых продаваемых в России премиальных кроссоверов в 2021 году

Судя по всему, декабрьские продажи на российском авторынке явно не в состоянии радикально повлиять на распределение «мест» в рейтинге самых популярных машин на российском рынке в 2021 году. У многих марок в последнем месяце года продажи машин резко снизились — даже по сравнению с декабрем предыдущего, более коронавирусного 2020-го. В произошедшем виноват дефицит предложения новых легковушек на рынке, связанный с всемирным кризисом в производстве полупроводников.
«Проседание» декабрьских продаж означает, что их цифры в минимальной степени повлияют на годовую статистику реализации автомобилей на российском рынке. Учитывая это обстоятельство, портал «АвтоВзгляд» решил не дожидаться подсчета дилерами итоговых данных по авторынку за весь 2021-й и составил свой ТОП-5 самых продаваемых в России премиальных кроссоверов — на основе статистики за 11 месяцев ушедшего года.
Уже сейчас можно с уверенностью говорить, что самым востребованным SUV премиального класса в России в 2021 году стал Lexus RX. Этих кроссоверов в России было продано аж 9296 штук. На втором месте с огромным отрывом от «японца» в нашем ТОП-5 следует представитель Баварии. За аналогичный период ворота автосалонов страны покинули «всего» 5401 BMW X5. Третьей по популярности моделью стал его «земляк» — BMW X6.
Разница между результатами двух «иксов» составила почти 1000 штук проданных авто: купеобразный баварский кроссовер показал результат на уровне 4533 машин. Менее чем на сотню штук отстал от X6 представитель другого немецкого премиального бренда — Mercedes GLE. Эту модель за 11 месяцев 2021 года приобрели 4517 российских автовладельцев. И завершает нашу пятерку самых популярных в России премиальных кроссоверов еще один представитель Японии. Это Lexus NX c 4051 реализованными на отечественном рынке экземплярами.