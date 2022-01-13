5 самых продаваемых в России премиальных кроссоверов в 2021 году

Судя по всему, декабрьские продажи на российском авторынке явно не в состоянии радикально повлиять на распределение «мест» в рейтинге самых популярных машин на российском рынке в 2021 году. У многих марок в последнем месяце года продажи машин резко снизились — даже по сравнению с декабрем предыдущего, более коронавирусного 2020-го. В произошедшем виноват дефицит предложения новых легковушек на рынке, связанный с всемирным кризисом в производстве полупроводников.

«Проседание» декабрьских продаж означает, что их цифры в минимальной степени повлияют на годовую статистику реализации автомобилей на российском рынке. Учитывая это обстоятельство, портал «АвтоВзгляд» решил не дожидаться подсчета дилерами итоговых данных по авторынку за весь 2021-й и составил свой ТОП-5 самых продаваемых в России премиальных кроссоверов — на основе статистики за 11 месяцев ушедшего года.