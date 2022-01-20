5 самых популярных немецких кроссоверов в России

В наш ТОП-5 попали только чистокровные «немцы», ведь именно они всегда были в почете у наших граждан. Так уж вышло, что в топе оказался всего один «народный» автомобиль, остальные — представители большой немецкой тройки.
Volkswagen Tiguan
Самый популярный кроссовер бренда в прошлом году разошелся тиражем 29 232 экземпляра. Отличный результат, который не может повторить ни одни из немецких оппонентов. Машину предлагают покупателям минимум за 2 059 900 рублей. Таков цениик моноприводной версии с 1,4-литровым мотором отдачей 125 л. с. и «механикой». Топовый вариант обойдется уже в 3 269 900 рублей. Под его капотом работает мощный 2-литровый агрегат отдачей 220 л. с. вместе с «роботом». Привод — только полный.
BMW X5
«Икс пятый» отстал от «народного» Tiguan довольно сильно. По итогам 2021 года удалось продать 7397 машин. Но для премиум-бренда это, кстати, очень неплохо. Да и ценник тут много выше. Так базовый X5 с 2-литровым мотором в 231 л. с. и «автоматом» предалагают за 6 040 000 рублей. А самая дорогая M-версия с двигателем отдачей 530 л. с. обойдется в 9 900 000 рублей.
BMW X3
Третье место за более бюджетным баварским кроссовером, который в этом году еще и пережил рестайлинг. «Прайс» тут бюджетнее, чем у старшего X5. За 4 520 000 рублей можно получить полноприводный автомобиль с 2-литровым мотором отдачей 184 силы, работающий в паре с «автоматом». Ну а максимально «заряженная» M-версия обойдется в 7 220 000 рублей.
Mercedes-Benz GLE
За прошлый год этот премиальный кроссовер приобрели 5879 покупателей. Все версии немецкого «премиала» предлагают исключительно с полным приводом. Что касается моторной гаммы, то на выбор предлагают три дизельных двигателя, объемом 2 (194 и 245 л. с.), 2,9 (330 л. с.) и 3,0 л (367 л. с.). Базовый «прайс» стартует от 6 400 000 рублей.
Mercedes-Benz GLS
Эта модель не слишком отстала от младшего брата. Она разошлась тиражем 5349 экземпляров, так что в этом году вполне способна догнать GLE, хоть ценни тут солидный. Уже в базовой версии за GLS просят 9 590 000 рублей. Под капотом такого автомобиля работает бензиновый 3-литровый мотор отдачей 367 сил, а поклонникам «дизеля» немцы предлагают 2,9-литровый мотор на тяжелом топливе, который развивает 330 л. с. Цена стартует от 9 840 000 рублей.