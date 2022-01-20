5 самых популярных немецких кроссоверов в России

В наш ТОП-5 попали только чистокровные «немцы», ведь именно они всегда были в почете у наших граждан. Так уж вышло, что в топе оказался всего один «народный» автомобиль, остальные — представители большой немецкой тройки.

Volkswagen Tiguan

Самый популярный кроссовер бренда в прошлом году разошелся тиражем 29 232 экземпляра. Отличный результат, который не может повторить ни одни из немецких оппонентов. Машину предлагают покупателям минимум за 2 059 900 рублей. Таков цениик моноприводной версии с 1,4-литровым мотором отдачей 125 л. с. и «механикой». Топовый вариант обойдется уже в 3 269 900 рублей. Под его капотом работает мощный 2-литровый агрегат отдачей 220 л. с. вместе с «роботом». Привод — только полный.

BMW X5

«Икс пятый» отстал от «народного» Tiguan довольно сильно. По итогам 2021 года удалось продать 7397 машин. Но для премиум-бренда это, кстати, очень неплохо. Да и ценник тут много выше. Так базовый X5 с 2-литровым мотором в 231 л. с. и «автоматом» предалагают за 6 040 000 рублей. А самая дорогая M-версия с двигателем отдачей 530 л. с. обойдется в 9 900 000 рублей.