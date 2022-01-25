ТОП-5 самых популярных в России корейских кроссоверов

Кроссовер в России стал своего рода фетишем. Нужно человеку ездить по грязи, не нужно — все равно выбирает машину, хотя бы с виду напоминающую полноприводный агрегат. Китайские автопроизводители, как известно, хорошо греют руки на этой покупательской мании, ежегодно «впаривая» нашим согражданам десятки тысяч машин без полного привода, но внешне напоминающих кроссоверы. К счастью, корейские автобренды до такого «днища» не опускаются: все их SUV имеют систему полного привода. Хотя, разумеется, в самых бедных комплектациях и эти модели имеют передний привод. Но это, скорее, дань низкой покупательской способности части россиян-автолюбителей.

Самый продаваемый на российском рынке корейский кроссовер, Hyundai Creta,— не исключение в этом смысле. Таких авто за 2021 год было продано 68 081 штук. Это аж на десятки тысяч выше, чем результаты ближайших конкурентов — Renault Duster и LADA Niva! Как бы то ни было, но самая бюджетная Creta (мотор 1,6-литра 123 л. с. c 6-MT, передний привод) стоит от 1,3 млн. рублей. А самая дорогая (2,0-литровый двигатель 150 л. c. шестиступенчатый «автомат» с полным приводом) обойдется в 1,8 млн.