ТОП-5 самых популярных в России корейских кроссоверов

Кроссовер в России стал своего рода фетишем. Нужно человеку ездить по грязи, не нужно — все равно выбирает машину, хотя бы с виду напоминающую полноприводный агрегат. Китайские автопроизводители, как известно, хорошо греют руки на этой покупательской мании, ежегодно «впаривая» нашим согражданам десятки тысяч машин без полного привода, но внешне напоминающих кроссоверы. К счастью, корейские автобренды до такого «днища» не опускаются: все их SUV имеют систему полного привода. Хотя, разумеется, в самых бедных комплектациях и эти модели имеют передний привод. Но это, скорее, дань низкой покупательской способности части россиян-автолюбителей.
Самый продаваемый на российском рынке корейский кроссовер, Hyundai Creta,— не исключение в этом смысле. Таких авто за 2021 год было продано 68 081 штук. Это аж на десятки тысяч выше, чем результаты ближайших конкурентов — Renault Duster и LADA Niva! Как бы то ни было, но самая бюджетная Creta (мотор 1,6-литра 123 л. с. c 6-MT, передний привод) стоит от 1,3 млн. рублей. А самая дорогая (2,0-литровый двигатель 150 л. c. шестиступенчатый «автомат» с полным приводом) обойдется в 1,8 млн.
На втором месте нашего ТОП-5 корейских кроссоверов оказался Kia Sportage с продажами на уровне 24 969 единиц. Намного меньше, чем у Hyundai Creta, но в разы больше, чем у его кроссоверов-одноклассников — того же Hyundai Tucson. Чтобы купить в России Sportage хотя бы с передним приводом и 150-сильным бензиновым мотором, потребуется не менее 2,1 млн рублей. Зато даже «в базе» модель комплектуется шестиступенчатым «автоматом». «Топовая» комплектация Kia Sportage стоит не менее 2,5 млн. рублей. Она подразумевает 2,4-литровый 184-сильный бензиновый движок и полноприводную трансмиссию.
Третье место тоже захвачено Kia — моделью Seltos с продажами в 17 865 экземпляров. Это, к слову сказать, машина классом все-таки чуток повыше, чем лидер рейтинга Hyundai Creta. Хотя и подороже. Прайс-листы на Kia Seltos стартуют с 1,4 млн. рублей за переднеприводный вариант с 123-сильной «бензинкой» и шестиступенчатой «механикой». Самый дорогой кроссовер этой модели обойдется более чем в 2,1 млн. рублей — за 1,6 литровый турбомотор мощностью 177 л. c., 7-ступенчатого «робота» и полный привод.
Четвертое место ТОП-5 популярных «корейцев» занято Kia Sorento — 13 639 продаж. Самая дешевая моноприводная версия с 6-ступенчатой АКП и 180-сильным бензиновым «атмосферником» стоит 2,6 млн. рублей. За флагманский 3,5-литровый агрегат мощностью 249 л. c. под капотом, полный привод и АКП-8 придется заплатить 3,2 млн. рублей.
Завершает наш рейтинг популярности корейских «кроссов» еще один Hyundai — Santa Fe. Его результат за прошедший год — 12 072 реализованных машин. В «базе» он оснащен 2,5-литровым 180-сильным бензиновым мотором, 6-ступенчатым «автоматом» и полным приводом. Цена — от 2,75 млн. рублей. Самый дорогой вариант — 3,5 литра мощностью 249 л. c., полный привод и АКП-8. Такую машину можно взять по цене от 3,6 млн. рублей.