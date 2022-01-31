Китайская Changan предложит россиянам аляповатый кроссовер CS55 Plus

На российском рынке сейчас официально продается паркетник Changan CS55 первого поколения образца 2017 года. А, между тем, в Поднебесной несколько месяцев назад стартовали продажи машины под названием CS55 Plus, которая представляет собой не просто рестайлинг, а сразу второе поколение кроссовера.

У «Плюса», что является одноклассником таких моделей, как Volkswagen Tiguan и Toyota RAV4, довольно выразительный дизайн. Притом, ради пущего эффекта стилисты украсили кузов цветными (красными или золотистыми — на выбор) вставками: они есть на переднем бампере, порогах и крыльях. Получилось аляповато, но внимание привлекает.