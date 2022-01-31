Китайская Changan предложит россиянам аляповатый кроссовер CS55 Plus

На российском рынке сейчас официально продается паркетник Changan CS55 первого поколения образца 2017 года. А, между тем, в Поднебесной несколько месяцев назад стартовали продажи машины под названием CS55 Plus, которая представляет собой не просто рестайлинг, а сразу второе поколение кроссовера.
У «Плюса», что является одноклассником таких моделей, как Volkswagen Tiguan и Toyota RAV4, довольно выразительный дизайн. Притом, ради пущего эффекта стилисты украсили кузов цветными (красными или золотистыми — на выбор) вставками: они есть на переднем бампере, порогах и крыльях. Получилось аляповато, но внимание привлекает.
В салоне — торжество хайтека. На двухуровневой передней панели расположился экран виртуальных приборорв и огромный тачскрин медиасистемы. Большая часть кнопок сенсорная, а вместо традиционного рычага коробки стоит крохотный джойстик. При этом сам производитель обещает премиальное качество материалов.
Но главное — скоро этот кроссовер появится и в России! Сертификацию пока прошла единственная версия — с полуторалитровым турбомотором (181 л. с.), семиступенчатым преселективным «роботом» и передним приводом. И, согласно документам, к нам будут прибывать чистокровные «китайцы» — со сборкой машин на заводе под Липецком марка, видимо, завязала.
И продолжая тему китайских SUV. Haval не скрывает, что модели-близнецы F7 и F7x приносят бренду основную кассу: на долю этого семейства приходится почти 60% от всех российских продаж. А чтобы публика не потеряла интерес, кроссоверы решено обновить.