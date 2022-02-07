Какое давление в шинах необходимо поддерживать при зимней эксплуатации

Начнем с теории. Правильное давление в шинах обеспечивает равномерный контакт шины с дорогой. Ко всему прочему, это исключает повышенный износ покрышки и помогает экономить топливо. И, конечно же, придерживаться рекомендациям производителя по накачке шин, означает обезопасить себя от части неприятностей на дороге в любое время года.
Для всех машин рекомендации по накачке шин могут быть разными. А потому следует изучить ту самую неприметную табличку, которую автопроизводители крепят на дверной проем со стороны водителя. Там все довольно просто и понятно. Если же по какой-то причине этой таблички нет, то либо она расположена в другом месте (может быть даже в багажнике), либо ее забыли наклеить после того, как машина побывала в серьезном ДТП. В любом случае нужно обратиться к инструкции по эксплуатации или же сделать соответствующий запрос дилеру. Но ни в коем случае нельзя все делать по наитию.
Если давление будет недостаточным, то вас ждет повышенная шумность резины, увеличение расхода топлива, ослабление боковин и уменьшение сцепления, ухудшение управляемости. Если давление избыточное, то на фоне более легкого движения, сцепление ухудшается. Также появляются паразитные шумы на фоне возросшей жесткости покрышки. Ямы и выбоины в асфальте перекаченная шина встречает более жестко, нагружая и себя, и подвеску автомобиля.
А теперь обратимся к заголовку. В сети полно мыслей «умных» и, возможно, даже опытных в чем-то людей, рекомендующих на зиму сдувать шины, для обеспечения лучшей проходимости и увеличения пятна контакта шины. Нет, дорогие друзья, все это не больше, чем вымысел. Давление в шинах должно быть и зимой, и летом одинаковым и соответствующим рекомендациям на все той же табличке. Согласитесь, если бы было иначе, в таблице было бы это отражено. Но ничего такого в ней нет. А значит, качаем давление согласно исключительно весовым нагрузкам.
Все дело в том, что производитель дает параметр накачки шины, что называется, на холодную. Иными словами, до поездки. В процессе поездки воздух в шине нагревается, и расширяется в пределах допустимых производителем значений. Если вы снизите давление на 0,1 Бар, то это лишь повлияет на вашу безопасность, разумеется, в худшую сторону. Других эффектов не будет, уж поверьте.
Гораздо эффективнее будет ездить на правильно накаченных шинах и быть крайне аккуратным. Зимой стоит существенно снизить скоростной режим. Не делать резких движений. Всегда оценивать состояние дорожного полотна и метеоусловия. И тогда эксплуатация автомобиля зимой принесет вам только комфорт и радость.