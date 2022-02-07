Какое давление в шинах необходимо поддерживать при зимней эксплуатации

Начнем с теории. Правильное давление в шинах обеспечивает равномерный контакт шины с дорогой. Ко всему прочему, это исключает повышенный износ покрышки и помогает экономить топливо. И, конечно же, придерживаться рекомендациям производителя по накачке шин, означает обезопасить себя от части неприятностей на дороге в любое время года.

Для всех машин рекомендации по накачке шин могут быть разными. А потому следует изучить ту самую неприметную табличку, которую автопроизводители крепят на дверной проем со стороны водителя. Там все довольно просто и понятно. Если же по какой-то причине этой таблички нет, то либо она расположена в другом месте (может быть даже в багажнике), либо ее забыли наклеить после того, как машина побывала в серьезном ДТП. В любом случае нужно обратиться к инструкции по эксплуатации или же сделать соответствующий запрос дилеру. Но ни в коем случае нельзя все делать по наитию.

​Если давление будет недостаточным, то вас ждет повышенная шумность резины, увеличение расхода топлива, ослабление боковин и уменьшение сцепления, ухудшение управляемости. Если давление избыточное, то на фоне более легкого движения, сцепление ухудшается. Также появляются паразитные шумы на фоне возросшей жесткости покрышки. Ямы и выбоины в асфальте перекаченная шина встречает более жестко, нагружая и себя, и подвеску автомобиля.