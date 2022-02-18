Названа дата старта продаж нового Jeep Grand Cherokee

Jeep Grand Cherokee пятого поколения приедет в Россию в третем квартале 2022 года: сейчас продолжается его сертификация. Автомобиль будет оснащаться бенззиновыми двигателями. Иными словами, на данный момент для заказа доступен только гибридный Grand Cherokee, но, увы, только на европейском рынке.

Модель оснащена силовой установкой, использующей технологию 4xe. Ее мощность — 380 л. с., а запас хода на электротяге составляет 51 км. Технология обеспечивает возможность зарядки АКБ машины от бытовой электросети. А всего в распоряжении будущего владельца имеется три режима движения: гибридный, на чистом электроприводе и в режиме экономии заряда аккумулятора.

Все это делает новую версию Grand Cherokee самой экономичной, экологичной и технологичной за всю историю модели. Пятое поколение Jeep Grand Cherokee отличается передовыми пользовательскими технологиями, среди которых можно назвать 10-дюймовый цифровой дисплей и фирменную систему Uconnect 5.

Первой доступной для заказа версией гибридного Jeep Grand Cherokee стала Exclusive Launch Edition. Она подразумевает набор опций и сервисов, обеспечивающих максимальный уровень комфорта и безопасности владельца.