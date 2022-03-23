Новейший кроссовер Geely Monjaro испытали экстремально низкими температурами

Подготавливая автомобиль к выводу на российский рынок, мало провести серию классических дорожных испытаний — важно проверить и то, как машина будет вести себя в морозных условиях при экстремально низких температурах, ведь северным жителям тоже нужно на чем-то передвигаться. Именно поэтому независимые эксперты отправились вместе с новеньким Geely Monjaro в холодные регионы России, где столбики термометров опускаются до −40 °C.

В ходе двухмесячных испытаний специалисты тестировали обогревы стекол, форсунок стеклоомывателя, руля и зеркал, инспектировали климатическую установку, оценивали работу мотора в условиях ежедневных холодных пусков, «автомата», полного привода, подвески и тормозов. Как итог — никаких нареканий ни к силовым агрегатам, ни к электронике, ни к железу, ни к резиновым и пластиковым деталям.

Напомним, что поначалу Geely Monjaro будет поставляться в Россию в единственной модификации с 238-сильным турбомотором от родственной Tugella, восьмиступенчатой АКП и системой полного привода. Уже в базе кроссовер сможет похвастать светодиодной оптикой, бесключевым доступом, массой электронных ассистентов, сенсорной — да-да — приборной панелью и мультимедийкой с тачскрином на 12,3 дюйма. Более же подробная информация о комплектациях появится ближе к запуску продаж.