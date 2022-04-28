В сеть выложили первые фото нового Range Rover Sport SVR

Судя по информации издания CarPix, новый Range Rover Sport SVR может стать настоящим долгостроем. Испытателям все еще не хватает времени, чтобы завершить все процедуры. Надеемся, что все же им удастся это сделать, ведь на автомобиле, который попал в объективы фотошпионов уже куда меньше маскировки.

В частоности, можно рассмотреть оптику, решетку радиатора и оценить форму бамперов. А сдвоенные патрубки выхлопной системы дают возможность предположить, что перед нами «заряженная» версия SVR, которая прошла через руки инженеров подразделения Special Vehicle Operations.

Что касается техники, то под капотом Range Rover Sport SVR мы можем увидеть наддувный бензиновый мотор объемом 4,4-литра от компании BMW. Ожидается, что его мощность составит 625 л. с., то есть это уровень BMW X5 M Competition.