Chery рискнет предложить россиянам очень необычный кроссовер Omoda

По формату модный «поднебнесный» SUV напоминает ушедший Tiggo 5. Под капотом новинки скрывается 200-сильный турбомотор объемом 1,6 литра, с которым состыкован 7-ступенчатый преселективный «робот». Также производитель обещает обилие современной электроники. А повод для разочарования только один: версии 4х4 нет и, похоже, не предвидится.

Недавно машину выставляли на территории арт-центра «Хлебозавод», чтобы маркетологи могли опросить потенциальных покупателей, интересен ли им такой автомобиль. При этом портал «Китайские автомобили» уверяет, что опрос опросом, а продажи «Омоды 5» стартуют летом!

Видимо, Chery хочет оседлать растущий спрос на технику из КНР, пока производители из других стран держат россиян на голодном автомобильном пайке. Что уже дало свои плоды. По итогам апреля доля китайских моделей на рынке новых авто выросла вдвое (до 12%).