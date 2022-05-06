Chery рискнет предложить россиянам очень необычный кроссовер Omoda

Фото производителя.
Некоторое время назад китайская Chery представила первый из автомобилей нового поколения — кроссовер Omoda 5. Машина вышла необычной (до этого модели этого бренда выглядели более приземленно), но настолько удачной, что под нее сверстана обширная экспортная программа. При этом, как выяснил портал «АвтоВзгляд», Россия и Бразилия объявлены приоритетными рынками
Алексей Кованов

По формату модный «поднебнесный» SUV напоминает ушедший Tiggo 5. Под капотом новинки скрывается 200-сильный турбомотор объемом 1,6 литра, с которым состыкован 7-ступенчатый преселективный «робот». Также производитель обещает обилие современной электроники. А повод для разочарования только один: версии 4х4 нет и, похоже, не предвидится.

Недавно машину выставляли на территории арт-центра «Хлебозавод», чтобы маркетологи могли опросить потенциальных покупателей, интересен ли им такой автомобиль. При этом портал «Китайские автомобили» уверяет, что опрос опросом, а продажи «Омоды 5» стартуют летом!

Видимо, Chery хочет оседлать растущий спрос на технику из КНР, пока производители из других стран держат россиян на голодном автомобильном пайке. Что уже дало свои плоды. По итогам апреля доля китайских моделей на рынке новых авто выросла вдвое (до 12%).

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6 мая 2022
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