По просьбам трудящихся: Bentley выпустила удлиненный кроссовер Bentayga

Как уверяет пресс-служба британского люксового бренда, создать Bentley Bentayga EWB было непросто. Для «растянутой» на 197 миллиметров машины пришлось изготовить сразу 2500 оригинальных деталей, включая задние двери, панели пола и крышу. Также новинке полагается фирменная решетка радиатора — с рисунком типа «китовый ус».
За этой самой решеткой скрывается стандартный 550-сильный четырехлитровый V8, от которого крутящий момент передают классический восьмиступенчатый автомат и система полного привода. Притом длиннобазное исполнение оказалось лишь чуть медленнее обычного: разгон до «сотни» занимает 4,6, а не 4,5 секунды.
В список оснащения включены активные стабилизаторы, а главное — полноуправляемое шасси. Благодаря поворачивающимся задним колесам, диаметр разворота составляет 11,8 м — меньше, чем требуется обычной «Бентайге».
Хотя потенциальных покупателей, конечно, куда больше волнует убранство салона. Здесь на радость задним пассажирам появилась крупная консоль, на которой смонтированы экран медиасистемы и беспроводная зарядка.
Подогрев подлокотников, электропривод дверей — все это базовое оснащение. А вот за пару роскошных кресел под названием Bentley Airline Seat нужно доплатить… Британцы уверяют, что это самые крутые сиденья, что вообще когда-либо ставились на автомобили!
Проверить качество этих «сидушек» миллионеры смогут только через полгода, когда стартуют продажи новинки. Но прорвется ли такой Bentley через санкционные заслоны до российских дилеров — большой вопрос…
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