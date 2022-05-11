По просьбам трудящихся: Bentley выпустила удлиненный кроссовер Bentayga

В список оснащения включены активные стабилизаторы, а главное — полноуправляемое шасси. Благодаря поворачивающимся задним колесам, диаметр разворота составляет 11,8 м — меньше, чем требуется обычной «Бентайге».

Хотя потенциальных покупателей, конечно, куда больше волнует убранство салона. Здесь на радость задним пассажирам появилась крупная консоль, на которой смонтированы экран медиасистемы и беспроводная зарядка.

Подогрев подлокотников, электропривод дверей — все это базовое оснащение. А вот за пару роскошных кресел под названием Bentley Airline Seat нужно доплатить… Британцы уверяют, что это самые крутые сиденья, что вообще когда-либо ставились на автомобили!

Проверить качество этих «сидушек» миллионеры смогут только через полгода, когда стартуют продажи новинки. Но прорвется ли такой Bentley через санкционные заслоны до российских дилеров — большой вопрос…

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