Haval запатентовал в России внешность совершенно нового кроссовера-купе

Отнюдь — получение патента на внешний вид автомобиля вовсе не гарантирует, что однажды он таки доберется до шоу-румов дилеров. Таким образом китайцы всего-навсего «застолбили» свою интеллектуальную собственность. Хотя, учитывая удачно сложившуюся для автостроителей из КНР ситуацию и их природную напористость, не исключено, что со временем купеобразный Shenshou приедет к нам.

Но даже если и так, то случится это, вероятно, еще очень не скоро. Ведь «молодежная» версия «Мифического зверя» (так переводится название модели) не продается пока даже в Китае. А потому и подробностей о нем нет. Обычный же Shenshou по своим габаритам чуть крупнее знакомого нам кроссовера F7 (4780/1890/1675 мм). Он предлагается с моторами на 184 и 224 л. с., семиступенчатым «роботом», передним или полным приводом.

Напомним, что пару месяцев назад компания Haval запатентовала в России внешность другой новинки — среднеразмерного H6 Supreme+. Кроме того, завершилась сертификация внедорожника Dargo, и он уже даже встал на конвейер завода марки в Тульской области. Правда, цены пока не объявлены, не принимают дилеры и заказы. Но ждать, очевидно, осталось совсем недолго.

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