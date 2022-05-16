В рейтинге самых дорогих китайских автомобилей в России сменился лидер

Так, теперь рейтинг самых дорогих китайских автомобилей в России возглавляет Exeed VX — флагманский кроссовер «премиального» суббренда Chery. За семиместный SUV в богатейшем исполнении дилеры просят от 4 899 900 рублей — вдумайтесь: «китаец» за без малого 5 миллионов! Впрочем, и прежний лидер Haval H9 отстает несильно: внедорожник в «полном фарше» обойдется покупателю в 4 799 000 целковых.

На третьей строчке, по результатам мониторинга наших коллег из «Китайских автомобилей», обосновался минивэн GAC GN8, чья топовая версия оценена в 4 199 000 рублей. На четвертом месте — пикап GWM Poer (4 149 000 ₽), на пятом — Geely Tugella (3 999 990 ₽). В ТОП−10 также вошли Exeed TXL (3 899 900 ₽), Chery Tiggo 8 Pro Max (3 790 000 ₽), GAC GS8 (3 589 000 ₽), Haval F7x (3 499 000 ₽) и F7 (3 429 000 ₽).

Добавим, что по данным Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ), самой популярной китайской маркой в России остается Haval: за период с января по апрель дилеры «пристроили» 9123 машины. Далее идет Chery (6722 ед.), а следом — Geely (5976 ед.). Что же касается конкретных моделей, то наибольшим спросом пользуется Haval Jolion: с начала года из шоу-румов выехало 3979 кроссоверов.

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